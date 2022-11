Peligrosa necedad de AMLO; busca un maximato

Reforma Electoral, muerta * Derrotado por millones * Plan b contra la democracia * Riesgosa burla al país * México dividido por políticos * Egoístas hunden al país * Van por consejeros *Se van Córdova y Murayama * Como corsarios al poder * Mexicano humilla a Burger King * La obliga a indemnizarlo * Iberdrola, RSC



Gobernar es el arte de crear problemas con cuya solución mantiene a la población en vilo.

Ezra Pound (1885-1972) Crítico y poeta estadounidense.





Después de la marca del domingo 13 de noviembre, la Reforma Electoral se murió. Los partidos políticos opositores encontraron una veta para atraer las simpatías de un gran sector del electorado que ve como un peligro para el país que, mediante trampas legislativas, se perpetúe en el país Morena.

Quizá muchos no se acuerden lo que pasaba en México el siglo pasado. Con un partido hegemónico, durante más de 70 años, así como un presidente todo poderoso que, como los señores feudales, dominaba la vida de todos los mexicanos, desde el momento de su procreación, hasta su muerte. Las elecciones eran fraudulentas y se imponía la decisión del presidente en turno para mantener su dinastía política por décadas.

En la guerra por democratizar al país, murieron muchos mexicanos. Algunos desde las tribunas legislativas; otras en el activismo del pueblo.

Por ese motivo, el PRI fue corrido de la Presidencia en el 2000, y le dieron la oportunidad a los panistas, con Vicente Fox y Felipe Calderón. Ambos hicieron pésimos gobiernos, en donde no se erradicó la corrupción, ni la incompetencia.

Ahora con Morena, las cosas no han cambiado. Siguen igualitos. Incluso ’recargados’ y cínicos. México ya no puede soportar este tipo de dictaduras. Incluso, como ocurrió con Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, llegados estos por la vía del voto; un voto manipulado.

Tras la marcha del domingo 13, López Obrador sabe perfectamente que su ambición de poder y dinero se termina el 1 de octubre del 2024. Quien llegue, incluso cualquiera de sus corcholatas, tiene el riesgo de ser traicionado y de meter a la cárcel a muchos de sus cercanos colaboradores que edificaron enormes fortunas al amparo del poder de la 4T.

Por ello, le preocupa la estructura del INE, que será el árbitro ye vitará que se violen las leyes electorales en el proceso del 2024, donde se juegan la Presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados, 9 gubernaturas, 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos, 16 alcaldías dela CDMX y 24 juntas municipales.

Obviamente el interés de AMLO está en la Presidencia, porque desde ahí se permea a todo el país el poder político.

Los mexicanos no hemos aprendido el distribuir el poder entre la clase política, para crear contrapesos, y evitar que un solo hombre o mujer, sea tan poderoso, como para llevar al abismo a toda una nación, sin que sea castigado.

Los presidentes mexicanos tienen una patente de impunidad. Quedó demostrado desde el término de la Revolución Mexicana.

¡Ya basta de un Presidente controlador!

¡Ya basta de un Presidente que delinque con impunidad!

¡Ya basta de un Presidente que se sienta ungido por Dios!

Y, no me refiero únicamente a López Obrador, sino a a todos que han sido dueños por un sexenio de la silla maldita, como habría dicho Emiliano Zapata.

EL PLAN B, OTRA TRAICIÓN A LA DEMOCRACIA

Como fracasará la Reforma Electoral de AMLO, lo que buscan ahora es hacer cambios para tener el control de las elecciones en el 2024.

Para ello van a cambiar leyes secundarias, aunque sea anticonstitucional.

Al final de cuentas, se van a tribunales y mientras se define ellos hacen su voluntad. La clave es la salida, el año próximo, de dos consejeros clave. Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, a quienes Morena los tiene entre ceja y ceja por que no se humillan ante el poder presidencial.

Sus sustitutos serán nombrados por el Legislativo el año próximo. Es clave su presencia porque los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto son 1 Consejero Presidente y 10 Consejeros Electorales.

Los integrantes con voz pero sin voto son: Los Consejeros del Poder Legislativo. Uno por cada fracción parlamentaria representada en el Congreso de la Unión. Los representantes de los partidos políticos nacionales.

Uno por cada partido que cuente con reconocimiento legal. Ellos analizan los procesos electorales y pueden ejercer sanciones contra quienes violan las leyes. Generalmente, todos los partidos son los que violan la ley. Así, Morena quiere imponer a los sucesores de Lorenzo y Ciro. Pero, ¿lograrán imponer a sus incondicionales? Estos, si no aplican la ley, serían traidores a la patria y a la democracia.

PODEROSOS CABALLERO

EMPRESARIO MEXICANO DESCALABRA A BURGE KING

Burger King. Recibirá la sentencia de un Juzgado de lo Civil para que le restituya a Vicente Pérez Villalobos, dueño de la marca ’King Dogs’ de Tamaulipas, hasta el 40% de las ventas indebidas de un hotdog.

Pérez Villalobos la registró desde 1988 y en 2013 demandó a la trasnacional estadounidense por el uso ilegal de su marca ’King Dog’, posicionada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Este triunfo legal puede inspirar a empresas mexicanas que muchas actualmente reclaman su marca ante consorcios internacionales que no respetan ni sus legítimos derechos de marca, ni a la ley.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: IBERDROLA

Por su gestión enfocada a la mejora continua en materia ambiental, Iberdrola México obtuvo la certificación ISO 14001:2015 de sus diez plantas de energía renovable en México (7 parques eólicos y 3 plantas fotovoltaicas), en su área de Operación y Mantenimiento, por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Bajo el liderazgo en México de Enrique Alba, buscará mantener este reconocimiento tiene una vigencia de tres años, que puede renovarse con nuevas auditorías.

