Pelea de impresentables: se atacan Paco Olvera y Asael Hernández

El exgobernador Francisco Olvera Ruíz y el exdiputado Asael Hernández Cerón, sin hablarse de frente, se enviaron mensajes en sus respectivos foros para culpabilizarse el uno al otro de poner en riesgo la alianza PRIANRD en la entidad.



Y es que ante un panorama que les avizora sendas derrotas, lo mejor que se les ocurrió es amagar con romper una alianza que les puede hacer competitivos como segunda fuerza política en la entidad, porque de forma separada, lucharían por el tercer o cuarto lugar en su respectivo partido.



Porque aunque ambos son impresentables, viven condiciones muy distintas en la política si bien están hermanados en el fracaso.





En el caso de Paco Olvera, puede presumir el haber gobernado la entidad, pero ello sólo se dio en el segundo periodo de su mandato, pues antes de romper con su antecesor Miguel Ángel Osorio Chong, sólo era un gerente que administraba a las órdenes que le dieran. Aún cuando después se sintió más “libre”, su gestión fue tan desastrosa que podría considerarse la más gris que haya tenido un priista en dicha responsabilidad.



Tan es poca su empatía que en preferencias va detrás de Ricardo Crespo -otro impresentable- por la diputación federal de Pachuca y su músculo político no le dio para amarrar una plurinominal, lo que le regresará nuevamente al olvido tras la derrota que se viene.



Asael Hernández es un líder panista más bien regional, pero como en tierra de ciegos el tuerto es rey, se trata del líder de facto del PAN, porque es lo mejor que tienen -así de acabados están-. En cuanto a su músculo político, fue tan desastrosa su administración del partido azul que aún colocándose como plurinominal, la última ocasión perdió todas las mayorías simples y no alcanzó ni dos proporcionales, lo que le dejó fuera de la jugada. Para no volver a cometer el mismo error, ahora recurrió a la apropiación indígena.



Pero aunque no sean comparables las trayectorias entre ambos en el papel, el regional supera al que tuvo responsabilidad estatal. Porque mientras Paco hacía una declaración de escándalo, tuvo que voltear a mirar a los dirigentes partidistas para ver si consentían su narrativa, mientras que Asael tranquilamente puede decirles qué hacer a sus subordinados en el PAN.



Podrá ser el PAN, ahora, un ratoncito azul, pero de este Asael es la cabeza, mientras que del otro lado, siendo el PRI aún un león, así sea desnutrido y famélico, Paco sólo es la cola.



Cada uno será ubicado en el lugar que le corresponde.



Paco, tras la derrota, volverá al anonimato donde nunca debió haber salido por amor propio, limpiándose las lágrimas con fajos de billetes malhabidos de la administración estatal; Asael, volverá a sus negocios chiquiteros con los pocas cuotas que obtenga el PAN, añorando aquellos tiempos en los que crédulos como Omar Fayad de verdad creían que representaba algo y por ello le ofrecían canonjías. Y aunque ambos estén borrados y obtengan el merecido olvido que merecen, no faltarán las notas periodísticas que los citen así sea como ejemplo de lo que no se debe hacer.