Pega a Xóchitl escándalo de lavado inmobiliario: Claudia vuelve a 62% y ella se queda con 31%

Xóchitl Gálvez, candidata del proyecto de Claudio X. González que juntó al PRI, PAN y PRD, en su mejor momento, llegó a acortar la distancia con Morena a 25 puntos. Pasado ya ’el fenómeno’ generado por su designación y tras darse a conocer el escándalo inmobiliario en el que está involucrada, parece que las aguas volvieron a su cauce y la diferencia entre ambas alianzas nuevamente se ubica en 31 puntos.



Parte de este efecto, tiene que ver con la investigación de Daniela Barragán del portal Sin Embargo, pues puso al desnudo diversos comportamientos que retratan a Xóchitl de cuerpo entero.



Por lo pronto el sitio Polls.mx, mismo que registra la intención de votos de los aspirantes a la presidencia mediante el estudio de 28 casas encuestadoras, ya destaca una brecha de 31 puntos entre Claudia y Morena, es decir, que se trata de un 2 a 1.

La promesa de campaña que derivó en apuesta y después en lavado de activos inmobiliarios



Electa alcalde de la Miguel Hidalgo, único cargo público al que ha llegado a través del voto, prometió “no chapulinear ni abandonar su responsabilidad antes de tiempo”, so pena de quedarse sin casa si lo hacía.



Un año antes de terminar su responsabilidad, la abandonó para registrarse como senadora plurinominal. Fue el PRD quien la registró al no caber dentro del paquete de pluris del PAN, haciendo los partidos dicho acuerdo político.



Posteriormente, Xóchitl, transmitió una serie de videos donde afirmaba que cumpliría su apuesta y donaría el departamento al Colegio Salesiano. Incluso les invitó y allí afirmó nuevamente que aunque aún no hacía la donación, la misma se iba a registrar en los próximos días… pero eso no sucedió.



Lo que hizo Xóchitl, ya una vez agotado el tema en redes para darse promoción, fue venderlo a Mariana Gómez del Campo, sobrina del expresidente Felipe Calderón, por una cantidad muy superior al precio de mercado, como se aprecia en el contrato de compra-venta.



Pero la venta fue una simulación inmobiliaria. Diversos documentos revelan que Xóchitl seguía dando como domicilio el que supuestamente vendió, incluso años después de celebrado el contrato, por lo que la sobrina de Calderón, que nunca lo declaró en su relación patrimonial porque en la realidad nunca lo compró ni lo habitó, se prestó a la operación de lavado de activos.



La donación tampoco existió. Interrogada tras el escándalo y tras la insistencia de la prensa, a la que sólo respondía que “era un asunto privado” para no revelar mayor información, simplemente dijo, según esta nueva versión, que vendió el departamento, con lo obtenido se compró otro, y el dinero restante lo dio al Colegio Salesiano. Incluso si la donación fue mínima, solamente de aquello que sobró de la supuesta operación inmobiliaria, ni ella ni los beneficiarios han confirmado el monto de la misma. Aunque es una operación que debe registrarse ante las autoridades hacendarias, no dejaron evidencia sobre la misma pese a ser todavía una deducción fiscal para dicho año.



Pero la irregularidad más grande estaba aún por venir.