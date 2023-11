Participa Hidalgo en Reunión Nacional de Cultura

Durante la inauguración, Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México, destacó la capacidad de recuperación del sector cultural como motor de desarrollo de los pueblos y las naciones.



’Parte fundamental de nuestro trabajo es atender poblaciones que no eran tomadas en cuenta para generar opciones a infancias y adolescencias con el fin de construir paz y comunidad, porque la cultura es lo que conocemos al nacer, es lo que somos y no existe un rincón del país donde no tengamos una manifestación cultural’, mencionó Frausto en su mensaje de bienvenida.



Además, detalló que se han entregado 64 mil apoyos a artistas de todo México con inversión de 8 mil 500 millones de pesos, así como la creación de 443 Semilleros Creativos donde participan más de 15 mil niños, niñas y adolescentes, entre otras cifras.



En ese sentido, en su participación, la titular de Cultura estatal, Tania Meza, reconoció que Frausto Guerrero ha pedido que la cultura sea la garantía del derecho humano, por lo que en Hidalgo ha cambiado el énfasis y presupuesto de la política cultural hacia la consolidación de los grupos excluidos como infancias, adolescencias, mujeres y niñas que sufren violencia, personas con discapacidad, diversidad sexual, pueblos originarios, poblaciones en situación de calle, migrantes y privadas de libertad.



’Víctimas de los gobiernos neoliberales con quienes el gobierno salda una deuda de distintas maneras, pero principalmente haciendo de la cultura el elemento indispensable para la recomposición del tejido social’, enfatizó Meza.

Asimismo, añadió que ’el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, les envía un saludo y agradezco el acompañamiento presencial del funcionariado federal en la entidad porque es un respaldo político que se ha convertido en presupuestal, ya que con ello se ha logrado la optimización y gestión de recursos’.



Entre otros temas, la funcionaria hidalguense subrayó que durante este primer año de administración se gestionó la creación de dos Centros Culturales Regionales: en la Huasteca y en la Sierra Otomí – Tepehua; el primer Festival de Arte Drag HidalDrag, el Festival de la Huasteca donde el estado fue multi sede; los programas de movilidad artística, la ópera para el Pueblo, la primera generación de bachillerato con énfasis en artes, la donación de 10 estaciones de ferrocarril y el recorrido por las bibliotecas de la entidad, ya que aseguró que el modelo tripartito con el que cuentan estos recintos podría ser ’la base para consolidar Semilleros Creativos en los municipios’.



Hidalgo tuvo una sesión de trabajo hoy con el Centro Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz para la presentación de propuestas de las Instituciones Estatales de Cultura y acuerdos de trabajo con el Sector Cultural, a través de los Comités Regionales de Cultura.



La Reunión Nacional de Cultura 2023 es realizada por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), en coordinación con la Secretaría de Cultura de México, donde las y los 32 titulares de cultura del país se darán cita este 27 y 28 de noviembre para coordinar, analizar y evaluar las políticas públicas nacionales en materia de acceso a la cultura y disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el Estado, así como para la promoción y respeto de los derechos culturales a nivel nacional.