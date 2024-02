ECATEPEC, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acompañada de Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), inauguró el Parque Bicentenario Ecatepec, que se convertirá en un espacio seguro, equipado y recreativo con la mayor demanda en el país.



’Cuando todos trabajan en armonía, trabajan en coordinación y pensamos en servir a la ciudadanía, creo que eso ayuda muchísimo y por eso insisto, el Gobierno estatal viene a refrendar su compromiso, viene a refrendar esa acción que tenemos que realizar, que es el de servir a los demás’, manifestó la Gobernadora Delfina Gómez.



La Maestra Delfina Gómez señaló que es importante atender cada vez más las necesidades de la población, no solamente de infraestructura, porque esto no es únicamente una cuestión de equipamiento, sino también de cohesión social, donde el trabajo en equipo y los valores deben prevalecer.



Ante los habitantes de Ecatepec, la Gobernadora Delfina Gómez los invitó a hacer suyo este parque, el más grande del país en su tipo, y, sobre todo, a cuidarlo y respetarlo, porque es una obra que fue solicitada por la propia población, donde las autoridades escucharon y atendieron.



’El respeto a cuidar un espacio que es de nosotros es una política que tiene precisamente nuestro Gobierno Federal, por eso mi agradecimiento a nuestro Presidente de la República, muchas gracias por lo que está haciendo, no solamente por el Estado de México, sino a nivel nacional, y que esté seguro, que el Estado de México seguirá trabajando con la finalidad de honrar, lo que él nos ha pedido siempre, que es servir a los demás’, subrayó la Maestra Delfina Gómez.



La Gobernadora del Estado de México señaló que su administración continuará con la ejecución de nuevas obras, bajo una política de transversalidad, donde se tomen en cuenta los rubros de la seguridad, infraestructura, medio ambiente, educación, entre otros; además de seguir con los programas de apoyo La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Mujeres con Bienestar, que a la fecha cuenta con 650 mil beneficiarias.



En su oportunidad, Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, destacó que el Parque Bicentenario será el de mayor uso intensivo a nivel nacional, ya que cuenta con 20 hectáreas, por ello, hizo un llamado a realizar un trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía a cuidarlo. Señaló que con obras como está el Gobierno de México refrenda su compromiso de generar espacios públicos para el desarrollo de la sociedad.



Al evento asistieron por parte del Gobierno del Estado de México: Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres; Yuridia Torres Páez, Subsecretaria de la Policía Estatal. Así como Loreta Castro Reguera, Proyectista del Parque Bicentenario; y Luis Fernando Vilchis Contreras, Presidente Municipal de Ecatepec.