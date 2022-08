Para funcionarios del gobierno de Hidalgo, los últimos días en el poder son de asueto

Un estimado de 40 mil vehículos no pudieron circular por ambos sentidos de la carretera México-Pachuca luego de que las autoridades se negaran durante más de 10 horas a dialogar con los mismos para llegar a un acuerdo que liberara la vía federal.



Los manifestantes son operadores del transporte que demandaron sentarse con las autoridades del gobierno de Hidalgo para que estas se comprometieran a plantear una estrategia que impidiera el cobro de piso y que garantizara la seguridad tanto para los choferes como para los pasajeros.



Y es que la noche de ayer fue asesinado un conductor que laboraba en la línea México-Tizayuca, aparentemente, porque no cedió a las extorsiones.



Los manifestantes sin embargo, encontraron oídos sordos en las autoridades, mismas que están más preocupadas por el proceso de transición -ya se van- que por resolver el encargo por el que aún reciben puntualmente su pago de forma quincenal.



El bloqueo comenzó a las 7:30 de la mañana y terminó a las 16:50 de la tarde, tan sólo una hora después e que comenzara el diálogo, pues durante poco más de diez horas, no se apersonó autoridad alguna del gobierno de Hidalgo que atendiera las demandas para que se liberaran las vías.



La afluencia promedio, entre semana, en ambos sentidos de la carretera, es de 3 mil 600 vehículos / hora, por lo que se habría impedido el tránsito de alrededor de 40 mil de estos. Los pasajeros afectados se estiman en cerca de 150 mil.