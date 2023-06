Para agosto abrirán las 119 sucursales del Banco del Bienestar programadas para Hidalgo

Abraham Mendoza Zenteno, delegado de Programas para el Bienestar en Hidalgo, dio a conocer que avanza muy bien la construcción de las 119 sucursales del Banco del Bienestar programadas para nuestra entidad y se prevé que en el mes de agosto podrían estar en operación. Dijo que hasta el momento se encuentran 48 sucursales en funcionamiento, sobre el resto mencionó que ya hay 17 más construidas, 47 están en proceso de construcción, 4 en proceso de obra complementaria, 2 en proceso jurídico y 1 más pendiente de iniciar su obra complementaria.



También resaltó que no es una tarea fácil, pues la construcción de cada sucursal tiene su particularidad y representa diferentes retos, pero que hasta el momento se tienen un buen avance en el proceso de funcionamiento y construcción de estas sucursales que funcionarán para beneficio y desarrollo del pueblo hidalguense.



En otro tema, señaló que del 19 al 27 de junio, en Hidalgo se han incorporado 3 mil 051 personas adultas mayores a la Pensión para el Bienestar, mismas que cumplieron 65 años en los meses de mayo-junio o son rezagadas de periodos anteriores.



El delegado Abraham Mendoza Zenteno, informó que el plazo para la solicitud de incorporación será hasta el próximo 30 de junio e hizo una invitación a acudir en estos últimos días a quienes aún no realizan su trámite.



La documentación que deberán presentar es la siguiente; Identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses), CURP (reciente y certificada), todo en original y copia, así como un número telefónico de contacto. Las personas que deseen registrar a una persona auxiliar, esta deberá presentar la misma documentación.



Así también, informó que del 4 al 31 de julio se llevará a cabo el operativo de pago de los programas sociales correspondiente al bimestre julio-agosto, por lo que acudirán a recibir su recurso en efectivo las personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y del Programa para el Bienestar de niñas y niños: hijos de madres trabajadoras.



En total, en este operativo de pago se atenderán a más de 108 mil personas beneficiarias, lo que representa una inversión cercana a los 500 millones de pesos.



Respecto al Plan Nacional de Bancarización, el delegado señaló que se continúa con la entrega de 104 mil 448 tarjetas del Banco del Bienestar a personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar en el estado de Hidalgo. Informó que hasta el corte del 27 de junio se entregaron 53 mil 564 tarjetas y destacó que en menos de 15 días se tiene un avance del 50 por ciento, considerando que el plazo final es el próximo 31 de julio.



Así también, señaló que será hasta el quinto bimestre del año, cuando todas las personas beneficiarias reciban el pago de su pensión a través de la tarjeta del Banco el Bienestar,



Abraham Mendoza, mencionó que es un éxito la entrega del Programa Fertilizantes para el Bienestar a productoras y productores del campo hidalguense. Informó que actualmente se cuenta con un avance del 60.3 , durante los primeros 30 días de operación, considerando que se tiene programado concluir en 4 meses.



A la fecha se benefició a 36 mil 202 productores, de 60 mil que recibirán el fertilizante.