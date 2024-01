Paola Suárez entre la vida y la muerte; su Novio la golpea.

La influencer Paola Suárez apareció durante una transmisión en directo desde su canal de YouTube, golpeada y con daños, principalmente en uno de sus ojos. Su amiga, Wendy Guevara, la acompañó y confirmó que fue su novio y reciente prometido quien la violentó.



Durante la transmisión, se puede escuchar que ella asegura no tener el suficiente dinero para darse la atención hospitalaria, sobre lo que le responde Guevara que realizarán "una vaquita" para poder internarla.

Wendy aseguró que tiene un hematoma en el ojo, razón por la cual la tiene inflamado. Agregó que tienen que esperar a que baje la hinchazón para ver si no presenta daños en la córnea.

"Les voy a explicar, su novio la golpeó, yo no había querido decir nada (...) ya sabíamos, pero no habíamos querido decir nada por respeto a ella, ella no puede hablar ahorita porque le duele, tiene un hematoma en el ojo y tiene el tabique desviado y necesita una cirugía".