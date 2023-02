Pagó García Luna narco sobornos a El Universal cuando Riva Palacio era director

En los próximos días podrían exhibir en el juicio contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna los sobornos que habría realizado García Luna a El Universal cuando Raymundo Riva Palacio estaba al frente del diario.



El pasado domingo los periodistas Jesús Esquivel, ex corresponsal de Proceso y Jesús García de La Opinión de Los Ángeles dieron a conocer un documento judicial donde se menciona que García Luna habría pagado a El Universal, cuando Raymundo Riva Palacio era el director, para promover una imagen favorable de García Luna.



A través de redes sociales Jesús Esquivel, comentó que el documento fue liberado por error de la Corte y estuvo público por instantes.



En tanto, Jesús García comentó que el documento fue sellado y reemplazado porque la defensa de García Luna busca impedir a toda costa que se presenten evidencias de los supuestos sobornos, y uno de esos testigos es Héctor Villarreal Hernández.



En días recientes, los testigos Israel Ávila y Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo, afirmaron ante la Corte del Distrito Este, en Brooklyn que Arturo Beltrán Leyva pidió 300 mil dólares para pagar a los medios.



Ávila dijo en testimonio que tras el arresto de El Rey Zambada llamó a “un periodista” que trabajaba con el narco para dar a conocer la noticia y compartirla a otros comunicadores, esto con la finalidad de que los agentes no lo cambiaran antes de presentarlo y le dieran la oportunidad de escapar.



A través de la firma Miedel & Mysliwiec LLP, los abogados de García Luna se pronunciaron en contra de la intención de los fiscales estadounidenses sobre presentar a un testigo colaborador Héctor Villarreal Hernández, quien fue tesorero de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira y dijo que bajo sus órdenes se cometieron actos de corrupción.



La defensa legal del exsecretario de Seguridad buscará bloquear este testimonio que podrían contradecir la versión de los defensores acerca de que el exsecretario de Calderón tenía una buena reputación en México, sobre todo en la prensa. Y es que la fiscalía sostiene que esa reputación se construyó “a través de sobornos [pagados] a El Universal”.



En la misiva, los abogados de García Luna indicaron que ni las noticias positivas ni las negativas sobre el exfuncionario mexicano son “relevantes o admisibles”, pues señalaron que aunque los escritos de ciertos periodistas mexicanos (no detallaron quiénes) no son importantes para el caso, sí perjudican profundamente su reputación.



Respecto del caso de El Universal, la defensa expone que los intentos de sobornar a un periódico para que deje de publicar historias negativas tampoco implican necesariamente culpabilidad. Los abogados incluso señalan que si bien una demanda por difamación contra un periódico que estaba publicando historias falsas pudo ser el enfoque más apropiado para terminar con ese tipo de campañas, “pagar sobornos y lograr resultados rápidos no significa que el señor García Luna reconozca la verdad de esas acusaciones. De hecho, lo opuesto es verdad”.



El pasado jueves se presentó un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en calidad de testigo, de nombre Miguel Madrigal, quien colaboró con autoridades mexicanas por más de siete años, entres 2008 y 2015.



Mencionó que tras la detención de Sergio Villarreal, alias El Grande, en 2010, este le dijo que tenía información sobre los sobornos que García Luna recibía del crimen organizado, es decir, que desde ese año la DEA tenía conocimiento de los presuntos nexos del exsecretario de Seguridad y el Cártel de Sinaloa.



Ese mismo día, un expolicía federal de nombre Francisco Cañedo Zavaleta afirmó que vio a García Luna reunirse con Arturo Beltrán Leyva y Édgar Valdez, La Barbie, en octubre de 2018 em Cuernavaca. Sin embargo, así como han habido severas acusaciones en contra del exfuncionario mexicano, su defensa legal también ha logrado que algunos de los testigos cooperantes caigan en contradicciones, como Óscar Nava Valencia, quien aseguró haber pagado 10 millones de dólares a Genaro, aunque meses antes había indicado que nunca lo había conocido.



El periodista Álvaro Delgado recuerda en una de sus columnas en el portal Sin Embargo que es conocido que Carlos Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio, Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva, Francisco Garfias y otros “han aceptado y hasta escrito sobre las reuniones con el policía preso en Nueva York”, incluida aquella en la que les confió que, “si por él fuera, habría apresado al periodista Julio Scherer García por su encuentro con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, publicado por el semanario Proceso en abril de 2010″.



Durante los sexenios de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, El Universal, propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz, cobró dos mil 092 millones de pesos.



En una entrevista que ofreció Francisco Cruz al programa Los Periodistas, conducido precisamente por Delgado y Alejandro Páez, señaló que, de todos ellos, Riva Palacio ejercía un papel destacado y se le conocía entre los agentes de inteligencia como “el jefe no oficial de prensa de García Luna”.



“Había grupos de agentes de inteligencia, no gentes cualesquiera, de inteligencia que formó García Luna para atender a ciertos comunicadores, así atendían a Raymundo Riva Palacio y un grupo de comunicadores expresos, le entrega la información que quería García Luna que se publicara en los periódicos o que publicaran en su columna, así lo hacían con Loret de Mola”, afirmó.INFOBAE