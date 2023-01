Pagaba Beltrán Leyva 1.5 MDD mensuales a Secretario de Calderón

Durante el juicio que llevan a cabo en Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue acusado de haber pagado mensualmente 1.5 millones de dólares a uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leyva.



El pasado lunes, al inicio del juicio Sergio Villarreal Barragán, alias ’El Grande’, integrante de los Beltrán Leyva, fue el primer testigo en presentarse. El testigo declaró que García Luna habría recibido 1.5 millones de dólares mensualmente de parte del cártel anteriormente mencionado



’A García Luna, Arturo Beltrán Leyva le entregaba el dinero recolectado entre las fracciones del Cártel de Sinaloa, de un millón a un millón y medio de dólares mensual’, aseguró Villarreal Barragán ante el jurado y el juez en la Corte Brooklyn.



A las reuniones, además de García Luna, acudía su persona de confianza Luis Cárdenas Palomino, quien junto con su otro colaborador, Ramón Pequeño, fueron acusados en Estados Unidos de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, que de acuerdo con los fiscales estadounidenses, ambos permitieron al cártel operar con impunidad en México durante años.



Del otro lado acudían líderes del cártel, entre ellos Édgar Valdez Villarreal, ’La Barbie’, quien en el pasado acusó a altos funcionarios de recibir sobornos de parte de los grupos criminales y quien podría llegar a ser uno de los testigos que se presentaría en el juicio.



Abundó que cuando no se podían llevar a cabo las reuniones, la comunicación la realizaban a través de radios, siendo más difíciles de rastrear y de intervenir.



Sergio Villarreal Barragán también indicó que aproximadamente en 2003, el líder de los Beltrán Leyva le habría regalado supuestamente una motocicleta Harley Davidson al "súper policía" quien agradeció el detalle.



Ese mismo año, expresó el testigo, gracias a la información que le dio García Luna, estando como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), a los Beltrán Leyva, confiscaron dos toneladas de cocaína del Cártel del Golfo en la carretera que va de la Ciudad de México a Veracruz. Para ese movimiento García luna recibió entre 14 y 16 millones de dólares en cajas de papelería de parte de Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel.



De acuerdo con su declaración, usualmente realizaban los pagos en billetes de 100 dólares, aunque ’El Grande’ reveló que en una ocasión, el pago fue tan grande que no cupo en una sola camioneta SUV, por lo que el cártel le prestó otra para llevar las cajas de efectivo.



’La cocaína se llevó a una bodega en Cuernavaca, Morelos, porque con García Luna se repartían en un 50% los decomisos, no la droga, sino el dinero de lo que costaba’, aseguró ’El Grande’.



Mientras tanto, a las declaraciones del testigo García Luna las escuchaba tranquilamente desde su asiento, sin la menor intención de mostrar alguna reacción.



’La persona que se suponía que estaba a cargo de luchar contra el cártel de Sinaloa en realidad era su bien más valorado… y con su ayuda, el cártel ganó millones’, dijo el Fiscal federal asistente Philip Pilmar al jurado. Calificó a García Luna como ’un hombre que traicionó a ambos países".



El Fiscal federal asistente agregó que aunque García Luna se hacía pasar en ambos países como un héroe del combate a las drogas, se encargó de que el cártel recibiera información sobre las investigaciones, tuviera paso fácil para la cocaína a través de puntos de revisión policiales y escoltas policiales, y, en ocasiones, incluso insignias oficiales para miembros del cártel. Agentes entregaban cargamentos de drogas personalmente de los aeropuertos, y actuaban como mercenarios para matar a personas que el cártel quería desaparecer.



Ante esto, el abogado de García, César de Castro, le dijo a los miembros del jurado que la acusación del Gobierno se basa en ’rumores, especulación y las palabras de algunos de los mayores criminales del mundo’: miembros de cárteles dispuestos a testificar en su contra.



’Ningún dinero, ninguna foto, ningún video, ningún texto, ningún email, ninguna grabación, ningún documento, ninguna prueba creíble, verosímil, de que Genaro García Luna ayudaba al cártel’, dijo el abogado en su alegato inicial. Describió el caso como ’un alarde muy público y airado’ de un gobierno de Estados Unidos que abandonó a su socio en la lucha contra las drogas.



De Castro dijo que la persecución diligente de García Luna contra grupos narcotraficantes le ganó una amplia gama de enemigos, incluidos cárteles, policías corruptos y políticos que se oponían a la guerra contra las drogas.



El abogado argumentó que los miembros de cárteles que están dispuestos a testificar mienten para disminuir sus propias sentencias y vengarse de un funcionario público que consideran responsable de su aprehensión.Con información de AP