Pachuca NO está entre las ciudades más infieles del país según ranking

Pese a la mala reputación que han ganado los habitantes de Pachuca respecto a la lealtad con sus parejas, un estudio del sitio Ashley Madison demostraría que los hidalguenses no se encuentran al menos en el top 20 de ciudades con más infieles del país.



El sitio en mención se dedica a ofrecer servicios de citas para las personas que ya se encuentran en una relación amorosa, por lo que en realidad, el ranking simplemente definiría en qué ciudades es que cuentan con mayor número de usuarios activos.



Por lo anterior, tampoco debería interpretarse como una ciudad de fieles, pues en caso de que efectivamente midiera la infidelidad, señalaría que hay por lo menos 20 lugares peores.



Si no se quiere poner a prueba el rigor de la estadística sin embargo, no estaría mal el estar conscientes que tener una relación a distancia con personas de las siguientes ciudades puede no ser la mejor idea.





La lista de las ciudades más infieles de México



Zapopan, Jalisco

Tijuana, Baja California

Puebla, Puebla

Tlalnepantla, Edo México

Naucalpan, Edo México

Nezahualcóyotl, Edo México

Ecatepec, Edo México

Querétaro, Querétaro

Mérida, Yucatán

Aguascalientes, Aguascalientes

Ciudad Juárez, Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua

Hermosillo, Sonora

Culiacán, Sinaloa

Chimalhuacán, Edo México

León, Guanajuato

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Mexicali, Baja California

Saltillo, Coahuila

Guadalajara, Jalisco



Si bien es un municipio de Jalisco el que encabeza la lista -y también el que la termina-, destaca el número de ciudades del Estado de México, seguido por ciudades del norte del país y por zonas del bajío mexicano.



Aunque no puede ser señalado en ningún sentido como un estudio de rigor, es poco más que curioso que, para alivio de muchos, los pachuqueños no se encuentren al menos en el top 20 nacional.



Otros estudios como el de hounters.mx, publicado hace ya algunos ayeres, ofrecería otra perspectiva. Y es que el 52% de las mexicanas sería infiel y un 77% de los hombres si no fueran descubiertos.



De hecho en el estudio se reveló que el 51% de las mujeres han sido infieles a sus parejas al menos una ocasión, cifra que es superada por sus contrapartes masculinas cuyo porcentaje asciende hasta el 69%.