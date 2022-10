Pachuca apaga ilusión de nuevo Clásico Regio, elimina a Tigres

Pachuca hizo válida su calidad de local y derrotó 2-1 en el Estadio Hidalgo a Tigres para acceder a las semifinales del Apertura 2022 tras emparejar el global 2-2, gracias a goles de Víctor Guzmán y Eduardo López.



Los Tuzos fueron de menos a más en el arranque del partido en busca de emparejar el global, frente a unos felinos cohibidos esperando al rival.



No fue sino hasta el 18’ que las redes se movieron para el conjunto albiazul en los pies de Víctor Guzmán, el apodado ’Pocho’ simplemente dio el pase a la red a una esférica cedida por Romario Ibarra en el costado, poniendo el 1-0 y de momento el pase a la siguiente ronda.



A partir de ahí el futbol pasó al lado tuzo, estando cerca del segundo y hasta lograron marcarlo, nuevamente en la persona de Guzmán, no obstante, el silbante Fernando Guerrero apagó la polémica y decidió anularlo.



La segunda mitad fue mucho mejor que su antecesora, pues la escuadra de Miguel Herrera decidió jugar a lo que sabe y en el arranque del complemento logró emparejar la situación con el gol de Guido Pizarro. Al capitán felino le tocó ser el menos pensado en anotar, aprovechando un intento de centro de André Pierre-Gignac y de cabeza darle tranquilidad a un ’Piojo’ bastante nervioso.



No obstante, la reacción hidalguense fue rápida y apagó las emociones en la banca norteña, esto en los botines de Javier López ’La Chofis’, quien prácticamente hizo una calca del 1-0 previo, sólo que ahora Marino Hinestroza fue el asistidor.





Pese a ello, Guillermo Almada y compañía sufrieron de más hasta el final, donde al 80’ se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Kevin Álvarez después de una doble amonestación, provocando la ola expansiva al ataque por parte de la visita que buscó insistentemente la diana que los metiera en semifinales, algo que finalmente nunca llegó.



Incluso los de Herrera acabaron con diez en el campo ante la tarjeta roja a Samir Caetano, cayendo en primera instancia desde el Guard1anes 2020, por otro lado, los Tuzos quieren llegar a su segunda final al hilo bajo las órdenes del charrúa.



Miguel Herrera consuma una nueva eliminación al mando de Tigres, esta vez en ronda de cuartos y se irán de vacaciones para plantear el Clausura 2023. Por su parte, el cuadro de Almada se medirá en semifinales ante Rayados de Monterrey.