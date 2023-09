Ovnis y extraterrestres, ¿realidad o caja china?

Desde la perspectiva de la ciencia, la Ecuación de Drake es el método más certero para conocer la existencia de vida en otros planetas, que manejando diversas variables, nos da un acercamiento a esta posibilidad.



Desarrollada en 1961 por Frank Drake, parte de considerar galaxias que puedan albergar sistemas solares con planetas a una distancia como el nuestro de su estrella, que pudieran desarrollar vida y además no sólo eso, sino que tuvieran la posibilidad de que tal vía fuera inteligente, tuviera un determinado grado de desarrollo y ya con ello, ponderar una posibilidad de que pudieran viajar para desplazarse a otros lugares del universo.



Todo esto, resumido en la fórmula N = R* · fp · ne · fl · fi· fc · L, da por resultado un 0,00000003 por ciento de posibilidades considerando que tan sólo en nuestro cielo observable, se han contabilizado 2 billones de galaxias que como la Vía Láctea, pululan en ese universo y sin considerar la otra alternativa de los universos múltiples, que sin duda aumentarían con mucho esta cantidad.



Pero con estas variables, Drake considera que unas 10 galaxias podrían contener vida inteligente y podrían intentar contactarnos, afirmación que ponen en duda muchos científicos al afirmar que son cálculos rebosados de optimismo, sin embargo, la ciencia ha hablado al respecto y mientras no haya otra mejor teoría con sustento comprobable, es lo más confiable que tenemos.



Esto viene a colación precisamente por la afirmación dada a conocer el 27 julio de parte de ex militares estadounidenses, quienes ante el Congreso aseguraron que existen ovnis y no sólo eso, sino que el Gobierno de aquel país, tiene en su poder cuerpos de seres "no humanos", algo que ya habíamos oído con antelación, sin embargo, es la primera vez que se hace ante un órgano como el Congreso.



Esto que pasó como una mera anécdota que sólo interesó a los ufólogos y escasamente a la comunidad científica y al resto de la población, llamó la atención de la Cámara de Diputados en México, que replicando la experiencia estadounidense llevaron a expertos como Jaime Maussan para explicarles que efectivamente, existe evidencia de ovnis y de extraterrestres desde hace mucho.



En estos tiempos de ocultamiento y manejo sesgado de la información, llama la atención la forma en que se ha difundido la especie, despertando la sospecha de que pudiera ser una caja china, sobre todo desde Estados Unidos, experto, según Noam Chomsky, en tal control y desvirtuamiento.



No se descarta desde luego, más cuando el Tío Sam nos ha mentido miles de veces como pasó en Irak y las famosas armas de destrucción masiva que nunca existieron o las invasiones a países "terroristas" o "comunistas", en fin que evidencia sobra para sospechar de quien sigue alimentando la guerra entre Ucrania y Rusia enviando armamento y apoyo a las fuerzas de Volodimir Zelensky.



Las cajas chinas sirven para tapar asuntos de fondo como crisis económicas, energéticas, climáticas o sociales, que para colmo de males se han vuelto omnipresentes en el sistema capitalista por lo que nos resulta difícil atinar cuál de toda éstas se estará queriendo ocultar.