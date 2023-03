Otra vez Monreal vuelve a acordar en lo oscurito para beneficiar al PRIAN

Durante la conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador cuestionó el nombramiento de una persona cercana a Ricardo Monreal como Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y también que se haya acordado la elección de una segunda posición con el Partido Acción Nacional (PAN), indicando que tales tipos de acuerdos son los que manejaban en "la época del PRIAN".



El presidente Andrés Manuel López Obrador vetó la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con 74 votos a favor, 27 en contra y cuatro diferenciados, el pasado primero de marzo para un periodo de siete años.



De acuerdo con el primer mandatario, la designación fue impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN) y Ricardo Monreal, Senador de Morena, a través de un acuerdo. Debido a lo anterior, los senadores deberán elegir nuevamente a quienes ocuparán tales cargos.



Esta es la primera ocasión que ejerce su derecho de veto en el nombramiento de comisionados del INAI y se registra un día antes de vencer el plazo de 10 días hábiles para objetar la elección.



’No puedo convertirme en cómplice’, dijo López Obrador. ’No puedo establecer relaciones de complicidad con nadie’, aseguró. ’Ni advertencia ni amenaza: es sencillamente cero corrupción, cero impunidad. Nada de negociaciones en lo oscurito. Porque sin duda que hubo acuerdo. ¿Cómo va a ser que te doy a ti uno y tú me das otro? Si son gentes que no pasan la prueba; si son gentes deshonestas, que es de dominio público, o gentes que están vinculadas, militantes de partido, y lo impide la Ley, no’.



Desde el pasado 6 de marzo, López Obrador fue cuestionado sobre la elección de Luna Alviso por su cercanía con Monreal. ’No puedo opinar ahí porque no quiero que se malinterpreten mis comentarios’, comentó.



Luego del anunció del veto, el presidente del PAN, Marko Cortés, reclamó el veto, acusándolo de desmantelar al INAI. Los panistas manifestaron su molestia porque el Presidente les rompió el acuerdo ’en lo oscurito’.



El acuerdo otorgaba al PAN la candidatura de Yadira Alarcón Márquez, mientras que Luna Alviso, quien fue director jurídico de la Alcaldía Cuauhtémoc cuando Monreal era Delegado, fue impuesto por el propio Senador. ’Más votos de la oposición que de Morena’, manifestó el Senador Damián Zepeda, uno de los pocos que votaron en contra. Luna Alviso fue señalado de haber reprobado los exámenes a los que se le sometió y no tener experiencia en materia de transparencia.



Ese día, primera vez, los panistas Zepeda y Xóchitl Gálvez, y el morenista César Cravioto coincidieron en oponerse a votar por Luna Alviso. ’No puede ser que con lo votos de la mayoría pongamos a personas que no garantizan un trabajo leal y que pueda continuar este proceso de transformación’, reclamó Cravioto. Incluso, al desahogar el proceso de exploración de los perfiles, Xóchitl Gálvez le puso cinco ceros a Luna Alviso.



Esta mañana el tema fue retomado por el Presidente de México, quien, antes de irse de su conferencia de prensa matutina, recordó que el veto es un derecho constitucional que tiene ’porque al parecer no se actuó bien’.



’Hubo un acuerdo. No sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos: uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse’, sentenció desde Palacio Nacional.



López Obrador reprochó que ’en un caso, [el de Rafael Luna Alviso] el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió; es decir, en la prueba. Y en el otro caso, una gente vinculada al PAN [Yadira Alarcón Márquez], militante casi del PAN’.



En ese momento, alguien de la prensa le preguntó si hablaría con Monreal Ávila de esta situación, a lo que se limitó a responder: ’No, Ricardo Monreal es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el Presidente’.



’Además, lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación. Entonces pues deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues. Eso era de la época del PRIAN, cuando se repartían tres parara ti, tres para mí’, agregó.



El Jefe del Ejecutivo federal pidió que no se continúe con esos vicios y realizó una crítica al INAI: ’Todos los que están ahí son iguales, la mayoría. Esos nunca ven nada, qué transparencia puede haber si apenas habían creado el INAI y declararon en la época de [Vicente] Fox que no iban a dar a conocer los nombres de las empresas de los llamados hombres de negocios que no pagaban impuestos, y mantuvieron oculto todo ese listado de los que no pagaron impuestos y les condonaron los impuestos’.



’Ese mismo organismo fue el que ordenó que se mantuviese en secreto todo lo que había hecho Odebrecht en los fraudes de Pemex. ¿Qué han visto los del INAI de la corrupción que imperaba? ¿Acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna, de los contratos que recibieron García Luna y sus socios por 700 millones de dólares? ¿Hubo algo del INAI, de la transparencia sobre el tema? ¿Ellos fueron los que dieron a conocer que el PAN le había entregado más de un millón de pesos a García Luna? ¿Fueron ellos? ¿Qué cosa es lo que han hecho?’, cuestionó.Con información de SIN EMBARGO