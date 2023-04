Otra del prianato: Ventila AMLO negocios de cannabis que Peña le dio a Fox

Este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a pocos días de que finalizara el gobierno de Enrique Peña Nieto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregó 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis y que en su mayoría estaban ligados a la familia del expresidente Vicente Fox Quesada.



’Cinco días antes de terminar el gobierno de Peña, Cofepris dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, la mayoría ligadas a la familia de Fox. Se está haciendo la investigación, pero todavía hay quienes defienden al régimen anterior’, lanzó el jefe del Ejecutivo federal.



El Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, difundió que Fox Quesada ’es miembro de la junta directiva de la empresa Kuida Life Mexico, filial de Khiron Life Siences Corp’, la cual obtuvo un permiso en 2018 por parte de la Cofepris ’para comercializar suplementos alimenticios con cannabis’.



’El expresidente @VicenteFoxQue es miembro de la junta directiva de la empresa Kuida Life Mexico, filial de Khiron Life Siences Corp, la cual obtuvo permiso en 2018 de @Cofepris para comercializar suplementos alimenticios con cannabis. Tiene interés comercial en la legalización’, acusó en su cuenta de Twitter.



La publicación de Ramírez Cuevas estuvo acompañada de la fotografía de un espectacular de la empresa Paradise, que invita a abrir franquicias, aparece Fox como su imagen. ’Salud, diversión y bienestar’, se lee en el slogan. La publicidad también muestra el número y página de Internet de la empresa.



Vicente Fox se integró como socio inversionista de Paradise a fines de 2019 y desde 2020 se convirtió en un activo promotor de la firma que ya cuenta con 111 franquicias en la República Mexicana; motivo por el cual López Obrador explicó que actualmente se encuentran investigando a la familia de Fox.





El mandatario mexicano aclaró que aún no se ha presentado una denuncia por la entrega de los 63 permisos, pero afirmó que se tomará esa acción legal para castigar a quienes resulten responsables.



“No [se ha presentado la denuncia], si apenas ayer me informaron. Es que todos los días se descubre este tipo de cosas y desde luego se va a presentar denuncia, claro que sí”, subrayó desde Palacio Nacional.



Durante su conferencia de prensa matutina, señaló que podría tratarse de un tema de interés económico, ya que el expresidente panista ha manifestado en diversas ocasiones que está a favor de la despenalización del uso lúdico de la mariguana.



“Su dios es el dinero. Ahora, con todo respeto, es un tema que debe de tratarse”, insistió el político tabasqueño.



Finalmente, criticó que en el pasado se haya engañado y manipulado a la gente para hacerle creer que habría un cambio en el país. Para él, si no se legitimaban casos como el que dio a conocer hoy, “con su aparente oposición”, “lo que hicieron fue proponer mediatizar el cambio”.



Ante esto Vicente Fox respondió de inmediato a través de redes sociales, negando la licencia de cannabis.