Otorga AMLO inmunidad diplomática a Omar Fayad

En una decisión que no deja al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bien parado frente a los hidalguenses, instruyó como ’prioritario’ que la Secretaría de Gobernación hiciera lo conducente para que a la brevedad, el senado apruebe la propuesta del exgobernador Omar Fayad Meneses como embajador plenipotenciario de Noruega.



La decisión, a la que solamente le falta la formalidad de ser ratificada por la cámara alta, se da en medio del mayor proceso de investigaciones por corrupción que se haya dado en el estado de Hidalgo, conociéndose como La ’Estafa Siniestra’.



Y es que dado que los autores intelectuales no suelen firmar los desvíos, el proceso era el de aprehender a quienes sí se puede juzgar para estos a su vez, en un criterio de oportunidad o por una simple declaración, ventilaran a quienes organizaron el esquema.



Todas las investigaciones sobre la Estafa Maestra apuntarían al exgobernador Omar Fayad, quien con la inmunidad diplomática que le conferiría el puesto de embajador, no podría ser juzgado por las autoridades mexicanas dada la Convención de Viena.



Fayad Meneses no habla noruego ni tiene algún lazo que le vincule con dicha tierra, amén de no tener formación diplomática, por lo que el cargo se trataría de un premio por no intervenir en el correcto ejercicio de las elecciones en Hidalgo en 2022, donde los resultados fueron prácticamente idénticos a como las encuestas predecían con una diferencia de 30 puntos, es decir, que se permitió que los votantes realizaran sus sufragios sin ningún tipo de presión, lo cual ciertamente no se había dado con anterioridad pero es una obligación mínima para un gobernante.