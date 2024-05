Ostenta AMLO una aprobación cercana al 55%

A pocos días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador ostenta un 54% de aprobación, de acuerdo con el Tracking Poll de Mitofsky.



Para los comicios del siguiente domingo 2 de junio, más de 98 millones de personas podrán votar más de 20,000 cargos, incluyendo la presidencia, los 128 senadores, los 500 diputados y nueve gobiernos estatales.



Para ello el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que este domingo los consulados de México en Estados Unidos sólo atenderán a los mexicanos para que puedan emitir su voto en unas casillas que estarán a cargo de funcionarios del INE.



’Ya saben nuestros paisanos migrantes se va a poder votar, solo una aclaración para que no vayan a mal interpretar: se va poder votar en los consulados, pero no van estar los funcionarios de los consulado. Es como ir a votar aquí a una escuela, que no van a estar los maestros, nada más es todo, el sitio, porque quienes van a estar a cargo del proceso son del INE.



En la encuesta elaborada por Mitofsky muestra que al 28 de mayo López Obrador tiene un 54.3% de aprobación, subiendo un 1%.



En la encuesta también mencionan que el 35% de los encuestados indicó que la economía mejoró en el país.



La #AMLOTrackingPoll es un ejercicio estadístico diario sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizado por Consulta Mitofsky de Roy Campos para El Economista. De acuerdo con Campos, se trata de una medición digital de la función pública.