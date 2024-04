Ofrece Centro de Cultura Digital talleres de foto, teoría musical y Excel

El Centro de Cultura Digital, recinto perteneciente a la Secretaría de Cultura de Hidalgo, ofrecerá una serie de talleres de especialización sobre teoría musical, postproducción fotográfica y cómputo con énfasis en Excel.



El Centro de Cultura Digital está ubicado en Viaducto Río de las Avenidas no. 200, Colonia Periodistas, de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. El registro se realizará mediante el sitio: https://ccd.culturahidalgo.gob.mx/ o comunicándose al correo cic.restauracion01@gmail.com



El primer taller lleva por título: ’Introducción a la teoría musical’, y será impartido por el percusionista Genaro Olvera García, los días 4, 11, 18 y 25 de abril, y 2, 9, 16 y 23 de mayo, de 16:30 horas a 18:30 horas.



El objetivo de este curso es introducir a las y los alumnos en los principios de la teoría musical: construcción de acordes, ritmos, tonalidades, armonía; partiendo de las notas musicales, que son la base de la música. Se llevará a cabo en 8 sesiones de 2 horas hasta cubrir un total de 16 horas. El cupo está limitado a 15 participantes, en modalidad presencial.



Este taller está dirigido a personas apasionadas por la música, que quieran ampliar o reforzar sus conocimientos musicales. No es necesario tener conocimiento previo.



Para poder registrarse, las y los interesados deberán tocar algún instrumento (principiante es suficiente), contar con su propio instrumento para la clase y traer libreta pautada.



El ’Taller de postproducción fotográfica: crea nuevos mundos a través de la fotografía intervenida’ será impartido por la artista visual Flor Maldonado, los días 15, 19, 22 y 26 de abril, de 16:00 horas a 18:30 horas. El cupo está limitado a 10 participantes.



Tiene la finalidad de que los participantes puedan crear imágenes intervenidas con Adobe Photoshop de manera limpia y no destructiva, que a su vez les permita resaltar los detalles necesarios para una fotografía de retrato con estilo Fine Art y que las herramientas técnicas que se les proporcionen sean utilizadas para generar un estilo propio e individual.



El curso se llevará a cabo en 4 sesiones de 2 horas y media hasta cubrir un total de 10 horas, los días lunes y viernes de 16:00 horas a 18:30 horas. El taller está dirigido a personas con conocimientos básicos de computación, estudiantes de artes visuales, diseño gráfico o cualquier persona interesada en potenciar sus fotografías.



Requerimientos de los participantes: Cámara digital, Equipo de cómputo, Adobe Photoshop, Camera Raw, Tableta gráfica o mouse.



Finalmente, se impartirá el taller de Excel, cuyo objetivo es capacitar a aquellos usuarios que no tienen ningún conocimiento en computación. Se les brindan los conocimientos básicos para poder operar un equipo de cómputo, se ponen a su disposición las herramientas que permitan a los usuarios enfrentar retos de la vida cotidiana de su ámbito laboral.



Este taller tendrá una duración de dos horas por sesión, los días 11, 18 y 25 de abril, en horarios de 10:00 a 12:00 horas.