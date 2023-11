Córdoba, Ver – La culminación de cinco días de clases y competencias, dió como resultado que hoy por la mañana el Festival Internacional de Danza y el Youth American Grand Prix México, dieran a conocer los pases a la final de la competencia en New York, de los cuales, 11 lugares fueron para Fomento Artístico Cordobés y Prover de la Maestra, Martha Sahagún.

Fueron 46 becas las que obtuvieron 21 alumnos de Prover de las diferentes Academias y que tendrán la oportunidad de continuar con su preparación dancística en el Houston Ballet School, Royal Ballet School, The Rick School For Dance Education, Canadian National Ballet, School of Nashville, Oklahoma City Ballet, Nex Generación Ballet, Ballet Hispanico of New York, Joffrey Ballet of Chicago, Compañía de Danza del Estado de Mexico, Compañía Nacional de Danza de México y la Beca Gustavo Herrera Fundación Elisa Carrillo.