Nuevo error destapa trollcenters de la derecha en RRSS

Julián Macías Tovar, activista contra la desinformación digital y fundador de Pandemia Digital, quien desnudó las fábricas de trollcenters contratadas por Xóchitl Gálvez Ruiz para atacar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata del oficialismo a la presidencia de la República, vinculó a Santiago Taboada, abanderado del PRIAN en la Ciudad de México y a la encuestadora Massive Caller de participar en estos ataques.



En entrevista con ’Los Periodistas’, el analista detalló que Massive Caller, propiedad del expanista Carlos Campos Riojas y que coloca a Xóchitl Gálvez a 6.9 puntos de distancia de Claudia Sheinbaum, ha sido contratada en otros procesos electorales en América Latina con el objetivo de generar una falsa imagen de los políticos de derecha.



’El tema de las encuestas falsas, hay una empresa llamada Massive Caller que es propietaria de un militante del PAN que no solamente están replicando el trollcenter diciendo que es muy ajustada la encuesta entre Xóchitl y Claudia, sino que nos apunta a que esta misma empresa ha sido contratada en cada una de las elecciones que ha habido en América Latina, el último en Guatemala donde le daba el triunfo a Zury Ríos que quedó en sexto y no solamente eso, sino que el que terminó ganando con el 60 por ciento de los votos no aparecía en las encuestas. Nos podemos ir a Colombia donde ocurrirá lo mismo, en Argentina le daba una victoria clara a (Mauricio) Macri, en Brasil una victoria claro a (Jair) Bolsonaro, al final siempre vez que son encuestas favorecidas a políticos que son elegidos a esta red internacional y que están asociados’.



Destacó que tras realizar un análisis de la información que arrojan las redes sociales pudo identificar que una persona de origen venezolano que había trabajado en la Alcaldía Benito Juárez entre 2018 y 2023, años que Santiago Taboada estuvo al frente de la demarcación, fue la encargada de registrar la página labatallaquenosune.mx para la empresa dinamic.co misma que ha elaborado campañas sucias contra Gustavo Petro en Colombia y Guillermo Lasso en Ecuador.



’Por el portal de transparencia se puede llegar a el nombre de quien registró una de las páginas web que es labatallaquenosune.mx, que es de origen venezolano esta persona y que trabaja para una empresa dinamic.co y aparte estuvo trabajando para la municipalidad de Benito Juárez entre 2018 y 2023, los años donde estaba Taboada, el candidato del PRIAN en Ciudad de México. Este dato es muy interesante porque esta empresa, dinamic.co, ha estado trabajando en la campaña sucia contra (Gustavo) Petro, en la campaña sucia en Ecuador contratado por Guillermo Lasso y también ha estado trabajando en Guatemala donde se contrataba a Massive Caller’.



Y ahondó: ’Si esta persona venezolana que ha participado en otras campañas sucias, sería interesante ver si Taboada lo contrató con dinero público para hacer campaña sucia. Estamos hablando de muchas partidas de dinero diferente, pero sobre todo, misma empresa trabajando en campañas donde se utilizaba trollcenter, encuestas falsas, videos manipulados o que generaban odio, aquí quedan unos puntos que hay que ir uniendo para hacer el dibujito’.



Este día, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, apuntó, precisamente, que esta encuesta de Massive Caller, que coloca a Xóchitl Gálvez a 6.9 puntos de distancia de Claudia Sheinbaum, es ’evidentemente falsa, avalada por esta empresa que no tiene ningún prestigio’.



’Vamos a demostrar cómo a lo largo de la existencia de esta empresa ha señalado algunos cargos que van a ganar que terminan perdiendo’, sostuvo en conferencia de prensa.



Y ahondó: ’publican la encuesta, no sale en ningún medio. Qué bueno que ningún medio se prestó. Pero ella misma (Xóchitl Gálvez) la postea y, a partir de esto, empiezan otra vez con lo que saben hacer, a pagar en las redes sociales, los bots, para generar una tendencia y para tratar de difundir esta encuesta.



Delgado indicó que las mismas cuentas que han difundido esta medición son las que usan los hashtags desde los cuales se ha atacado tanto a la candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum como al Presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Lo que buscan, al final del día, es que prevalezca ese mensaje, el de #XochitlGálvezPresidenta2004. Y si le falta una L o si está mal el año realmente no les importa, sino mantener en la conversación este hashtag o esa idea y vincularla a estas noticias, en esta ocasión con la encuesta de Massive Liar’, denunció.



Al respecto, Julián Macías Tovar aseguró que cualquier persona puede cometer un erro que mil 300 personas tengan el mismo error al momento de escribir el nombre de una persona.



’Esto es la punta del iceberg. Si hablamos desde el punto de vista cuantitativo solamente con el hashtag #XochiltGalvezPresidenta2024 hay más de un millón 100 mil tuits con error, puedo asegurar que esto no ha pasado en la historia hispanohablante de las redes sociales, no ha pasado nunca tremenda falla y estamos hablando de un solo hashtag, solamente con errores equivocando el nombre de la candidata estamos hablando de más de dos millones de tuits equivocados’.



Señaló que su principal hipótesis sobre el motivo por el que el nombre Xóchitl Gálvez fue escrito de manera errónea en miles de tuits se debe a que la o las personas encargadas de redactarlos probablemente no son de México.



’Apuntaría a que es más probable que la persona o personas que están programando estos tuits no sean de México por una cuestión fonética del tl, ustedes lo tienen muy ensimismado y alguien que es de afuera es un vocablo muy extraño que fácilmente se puede equivocar’.Alejandro Páez Varela | SIN EMBARGO