Nuevo Aeropuerto siempre se proyectó en beneficio del Edomex; ahora los oportunistas nos dan la razón: Delfina Gómez

La maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA a gobernadora del Estado de México, afirmó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), construido en la presente administración federal, es una gran obra que ha detonado el desarrollo en la entidad y ofrecido oportunidades de empleo y movilidad para municipios mexiquenses, beneficios que ahora reconocen las y los oportunistas.



’Qué bueno que están reconociendo la gran obra que es el AIFA, porque recordemos que no estaban muy de acuerdo con que se hiciera. Efectivamente hay un detonante de crecimiento para toda esa población’.



’Con el AIFA hubo mejora de carreteras, mejora de instituciones educativas. A mí me tocó como Secretaria de Educación, trabajar con jóvenes en las escuelas y se generó trabajo para las y los mexiquenses de esa región, y aunque me parece oportunista que lo hagan apenas ahora, qué bueno que finalmente reconocen porque este proyecto ha sido fue una de las prioridades en la Cuarta Transformación’, manifestó Delfina Gómez.



La maestra Delfina Gómez declaró que el AIFA fue ’una visión que se tuvo desde antes’ y que seguirá dando beneficios a las y los mexiquenses.



’Ya se está traduciendo y se va a traducir en más y mejores oportunidades de trabajo, en una derrama económica mayor para el estado.



Es el caso de la empresa Tesla, que está estudiando hacer una inversión grande en Nextlalpan, porque ven con claridad las condiciones favorables que el AIFA ofrece a nuevos negocios.



Eso es muy importante para nuestros municipios’, finalizó.