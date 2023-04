Nuevamente PRI instala espectaculares sin permiso en Chimalhuacán

El Gobierno Municipal de Chimalhuacán, en cumplimiento con el procedimiento administrativo realizado desde al año 2022 para la regulación de las estructuras publicitarias, instaladas en espacios públicos, informa que, hasta el momento, no existen prestadores de servicios publicitarios que cuenten con los permisos para la instalación o colocación de anuncios en dichas estructuras.



Se ha exhortado respetuosamente a todas las expresiones políticas para que, antes de generar algún convenio para la instalación de cualquier anuncio publicitario, verifiquen que el prestador de servicios cuente con los permisos correspondientes bajo la normatividad vigente.



Derivado de que el día 21 de abril del 2023, personal de la empresa con razón social ’LAGUNAS’, realizaba la instalación de un anuncio publicitario, a quien se le solicitó el permiso para la colocación y al no contar con éste, los empleados de dicha empresa decidieron retirarlo.



Para la colocación de cualquier anuncio publicitario, el Bando Municipal de Chimalhuacán (2023), en su artículo 208 que a la letra dice: ’La fijación de anuncios publicitarios, de cualquier naturaleza; se realizan previo permiso que emita el Departamento de Espectáculos, conforme al pago de impuestos correspondientes. Salvo que el Departamento de Espectáculos lo autorice, quedan prohibidos los anuncios propagandísticos en los siguientes espacios públicos:



I. Centros históricos y arqueológicos;

II. Portales;

III. Edificios públicos;

IV. Postes, puentes, banquetas, calles y camellones;

V. Parques, Plazas, kioscos, áreas verdes y deportivas;

VI. Escuelas, hospitales, iglesias, panteones; y

VII. Árboles’.



Cabe resaltar que los representantes del Partido Revolucionario Institucional nunca demostraron contar con los permisos para la instalación de la publicidad, los cuales se le solicitaron en reiteradas ocasiones, argumentando que ’si contaban con ellos’, pero que nunca demostraron tenerlos.



Así, actuando con total impunidad, se valen de argumentos falsos para tratar de engañar a las autoridades municipales y a la opinión pública.



Exhortamos a los representantes de las diversas expresiones políticas a actuar bajo estricto apego a la ley y respeto a su propia palabra, para no transgredir los procedimientos administrativos que este gobierno realiza.