Nueva presidenta del INE acatará la constitución y ganará menos que AMLO

La nueva Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, informó que acatará la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a diferencia de su antecesor Lorenzo Córdova Vianello, e iniciando su cargo reducirá su sueldo para ganar menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Respeto mucho la decisión personal de cada quien. Estoy en una situación distinta porque yo llego con esta Ley vigente y la habré de respetar, aquellos que estaban cuando está Ley se emite respeto su postura y respeto su decisión, por su puesto, pero a mí me toca respetar la Ley vigente y eso dicta la Ley: que ganemos menos que el Presidente de la República y bienvenida esa disposición’, comentó Taddei Zavala en una entrevista exclusiva con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado.



Durante años el actual gobierno federal cuestionó al INE de destinar una considerable cantidad de recursos para los salarios y prestaciones para los consejeros, alcanzando e incluso superando en el sueldo del presidente de la República pero que en vez de modificarlos, la mayoría de los consejeros así como el exsecretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina se ampararon para preservar sus salarios.



El artículo 9 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece: ’Ningún servidor público obligado por la presente Ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia’.



Hasta antes de dejar su cargo como Consejero Presidente Lorenzo Córdova su sueldo base mensual es de 49 mil 34 pesos, más una compensación garantizada de 213 mil 600 pesos cada mes, por lo que su sueldo mensual era de 262 mil 634 (bruto) y de 178 mil 602.14 (neto), más los ingresos adicionales como el ’Seguro de separación individualizado’, que es de 27 mil 391 pesos.



Ahora la nueva Consejera Presidenta del INE, Taddei Zavala, se comprometió en acatar la Ley.

’Yo creo que es un respeto que tiene ida y vuelta y no me atrevería a juzgar cuáles razones tienen o cuáles razones no tienen. Lo que sí les sé decir es que en este momento esa Ley está vigente y hay que acatarla, es una decisión personal, es una convicción de que debo estar apegada a la Ley siempre’, precisó.



Si bien la Consejera Presidente del INE fue cuestionada por el parentesco que tiene con algunos funcionarios del Gobierno federal, Guadalupe Taddei Zavala recordó que su designación se dio después de un proceso abierto y una convocatoria que todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados salieron promover.



’Pidieron que nos inscribiéramos masivamente los mexicanos, todos aquellos que aspiráramos a estar en el INE, que lo hiciéramos siempre y cuando cumpliéramos los requisitos que la Ley establecía. El haber participado en una convocatoria de esta magnitud promovida con fuerza por las diferentes fuerzas políticas de la Cámara creo que en realidad legitima la llegada de cada uno de los que nos favoreció la fortuna, el caso de la tómbola’.



’Yo insisto que el llegar o no llegar nadie se lo debe absolutamente a nadie porque pasamos los requisitos de Ley, pasamos un examen, hicimos una entrevista, hicimos un ensayo, una exposición de motivos y yo creo firmemente que cuando alguien elige un Comité de Evaluación como el que se eligió por tres instancias distintas pues sabíamos las reglas de entrada, la certeza existió desde el minuto uno que se emitió la convocatoria de cuáles iban a ser las reglas, cumplirlas todas en cada una de las etapas es lo que hoy hace posible que hoy estemos aquí platicando amablemente con ustedes’, puntualizó.



La Consejera Presidenta puntualizó que el INE tiene que regresar a su encomienda original: la organización de las elecciones.



’No confundamos, los actores políticos hacen política, el INE organiza elecciones y esa es la tranquilidad que le queremos decir a todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas, no vamos a desviar el camino de la organización de las elecciones hacia otro rumbo, eso lo dijimos desde la toma de protesta’, indicó en una entrevista para Sin Embargo.



Taddei, la primera mujer que encabeza el Instituto Electoral, habló sobre la importancia de escuchar las demandas de la sociedad y trabajar en conjunto con los partidos políticos para mejorar el sistema electoral mexicano. Se destaca que siempre ha sido importante contar con la presencia de los partidos en la mesa de trabajo del Consejo General del IFE y que es necesario escuchar las voces de la población para ser más eficientes en el uso de los recursos.



No obstante, aclaró que eso no implica que se reúna en privado con los representantes de otros partidos, un señalamiento que pesó en contra de su antecesor Lorenzo Córdova.



Por otra parte, la Consejera Presidenta expuso que en este momento están llevando a cabo la designación del nuevo Secretario Ejecutivo.



’Es un tema que nos ocupa a los 11 consejeros, las decisiones son colegiadas, buscaré por supuesto, la unanimidad en este nombramiento. Las pláticas ya iniciaron con mis colegas pero siempre hay salidas administrativas que permiten no dejar acéfalo, están contempladas en la Ley y en la reglamentación interna esta posición, porque es indispensable para la producción de las credenciales para votar con fotografía’.Con información de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez | SIN EMBARGO