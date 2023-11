Erling Haaland volverá a ver una fase final de un gran torneo por televisión. Lo mismo les sucederá a Odegaard, Sorloth, Ostigard... después de que Noruega se quedara fuera de la Eurocopa 2024.

El combinado nórdico, sin posibilidades matemáticas de estar en Alemania a través del grupo A al ser superada por España y Noruega, buscaba el milagro de la repesca vía Nations League. Era difícil y se convirtió en un imposible. No se dio la carambola. La puerta se cerró después de la derrota (1-2) de Israel ante Rumanía. Otro mazazo con su país para un Haaland que desde que debutó con Noruega en septiembre de 2019 rumbo a la Euro 2020 ha anotado 27 goles en 29 partidos. Está más cerca del récord noruego de Jorgen Juve (33 tantos)... pero sigue sin tener suerte en lo colectivo.

El 9 del Manchester City, Bota de Oro, pichichi de la Premier y destinado a reinar en el fútbol mundial en la próxima década junto a Mbappé, Bellingham, Vinicius... no está logrando triunfar (por ahora) con su país. Camino a la Eurocopa 2021, Serbia les dejó fuera en la prórroga en las semifinales del play-off. Haaland no marcó aquella noche de octubre en el Ullevaal.

Rumbo al Mundial de Qatar 2022, Haaland anotó cinco goles en los primeros tres partidos colocando a Noruega en la Copa del Mundo. Sin embargo, no pudo acabar la fase por sus lesiones y el combinado nórdico se cayó, acabando tercero del grupo y fuera del Mundial. Países Bajos y Turquía les mandaron a la lona.



Y la senda hacia la Euro de Alemania 2024 tampoco ha sido sencilla. Seis dianas en cinco partidos, pero Noruega no pasó del tercer puesto, superada por España y Escocia. Y se han quedado también sin repesca. A la tercera no ha ido la vencida. El atacante del City deberá probar suerte en la clasificación para el Mundial 2026. Otro reto más.