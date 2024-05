Norma Piña opera con el PRI y se reúnen antes de elecciones

La Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, organizó una cena en diciembre pasado a la que llegaron varios magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas,’Alito’, según lo revelado por el periódico Milenio.



Según el reportero Salvador Frausto, la Ministra presidenta de la Corte convocó a través de WhatsApp a magistradas y magistrados del TEPJF para la cena. Sin embargo, paralelamente, invitó al dirigente del PRI y al panista Santiago Creel, este último siendo el actual coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz, aunque él decidió no asistir.



El encuentro tuvo lugar el 12 de diciembre, un día después de la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, entonces presidente del TEPJF. Al evento asistió sin previo aviso ’Alito’ Moreno.



Según el reporte de Salvador Frausto, a la cena asistieron tres integrantes del Tribunal: Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto Fregoso, así como dos ministros de la Corte. Además, la cena supuestamente se llevó a cabo en la casa del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ubicada en Paseo de la Reforma, en Lomas de Chapultepec



Según el testimonio de algunos de los asistentes recabados por Frausto, la presencia de Moreno fue interpretada como un ’albazo’ y una ’expresión de apoyo’ a la coalición integrada por PAN, PRI y PRD.



Al respecto, ’Alito’ Moreno respondió que como legislador está obligado a reunirse con ministras, ministros, magistradas y magistrados, ya que es un ’diálogo natural’ entre los Poderes de la Unión, por lo que confirmó que sí asistió a la cena, y comentó que se ha reunido en ’muchísimas’ ocasiones con ellas y ellos.



’Es nuestra responsabilidad, no sólo porque es transparente y abierto, nosotros como legisladores, yo soy presidente de la Comisión de Gobernación, una Comisión dictaminadora, donde hay temas de la Cámara, incluyendo los del Poder Judicial, y no nos hemos reunido en una ocasión, he platicado muchísimas veces con las y los ministros. Es un tema normal, es un tema natural. Vemos temas de las entidades federativas, temas del Poder Legislativo’, explicó ayer desde Veracruz, entidad que visitó para acompañar a Xóchitl Gálvez en sus actividades de campaña.



Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de actuar políticamente y operar electoralmente previo a los comicios del próximo 2 de junio.



’De ser cierta esta cena, el problema es que sea la [Ministra] presidenta de la Suprema Corte quien está promoviendo. ¿Cómo la presidenta de la Suprema Corte promueve una reunión entre magistrados electorales y dirigentes de partidos políticos? Lo que muestra es el vínculo directo del que hemos estado hablando, y del que ha hablado el Presidente [Andrés Manuel López Obrador], en donde la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente’, criticó.



Por su parte, Mario Delgado Carrillo, dirigente del partido guinda, señaló es ’sospechoso’ que la Ministra presidenta de la Corte ’convoque a escondidas, en lo oscurito’, cuando ’se supone debería guardar una neutralidad absoluta y no meterse en temas electorales’.



’Este activismo del PRIAN nos da la razón en lo que ha venido acusando el Presidente de la República, en que es un poder conservador al servicio de la corrupción en México. No representan para nada las aspiraciones de justicia del pueblo de México’, mencionó.Con información de SIN EMBARGO