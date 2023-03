Norma Lizbeth quería ser enfermera y deseaba una fiesta de 15 años

Este jueves fue el primer rosario de Norma Lizbeth Ramos, quien falleció tras ser golpeada por una de sus compañeras de secundaria, su mamá, Francisca Pérez, cansada por los diversos trámites en el Ministerio Público, los preparativos en casa por el velorio y entierro de su hija, se da una pausa, para cambiar el mantel de la mesa donde está la fotografía de su pequeña.



Frente a la imagen coloca un cristo de madera, la hermana mayor cambia las cuatro ceras y la abuelita permanece sentada haciendo guardia al retrato de Norma, quien cumpliría 15 años, el próximo 25 de abril, evento que la mantenía emocionada.



’Ella quería sus quince años, yo le dije que le íbamos a comprar su pastelito, hasta ahí, porque somos unas personas que no tenemos dinero para hacer una fiesta grande, como ella quería, su ilusión era tener un vestido muy amplio, pero yo le dije que no, porque no tengo dinero, sí se te va a hacer, pero algo sencillito, era lo que yo platicaba con ella cuando estuvo en vida’, mencionó la mamá de Norma.



Francisca, trabaja en una casa apoyando en la limpieza, gana doscientos pesos al día, cuenta que tan sólo la ocasión que golpearon a su hija, se gastó ochocientos pesos en el taxi.



Doña Panchita, cómo así le dicen sus vecinas, narra que su hija le contó de las agresiones verbales que le hacían en la escuela.



’Los compañeros le hacían bullying, por el color de mi hija, por sus caireles, porque era bonita mi hija, a lo mejor por eso le hacían muchas cosas, expresó.



También, señaló que ella le aconsejaba que no fuera agresiva, que cualquier cosa le dijera a la maestra, ahora con lágrimas en los ojos y tras describir que a su hija le gustaba la música romántica, que era una chica seria y callada, le pide a todas las madres que cuiden mucho a sus hijos, para evitar que sufran cualquier agresión en la escuela.



A Norma Lizbeth Ramos Pérez, de sólo 14 años de edad, sus familiares la describen como una chica muy reservada, pero que quería seguir estudiando, convertirse en enfermera porque le gustaba vestirse de blanco y poder salvar vidas, lamentablemente y de acuerdo al certificado de defunción ella falleció por traumatismo craneoencefálico, originado por los golpes que recibió en su cabeza.