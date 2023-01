Nopala y Epazoyucan: sus alcaldes están encerrados y no enviaron Ley de ingresos 2023

La Comisión de Hacienda y Presupuesto dio a conocer que los ayuntamientos de Acatlán, Nopala de Villagrán, Pacula, Epazoyucan y Zapotlán no presentaron ante el Congreso de Hidalgo su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, mientras que los últimos lo realizaron fuera de tiempo, debido a ello determinaron que para el siguiente año los cinco municipios se quedaran con los mismos tabulados de la anualidad 2022.



El Congreso de Hidalgo aprobó la Ley de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2023, donde aprobaron las tarifas, impuestos y participaciones de 79 de los 84 municipios que tendrán modificaciones de sus presupuestos.



El Congreso indicó que, previo a la aprobación, realizaron ajustes porque había propuestas que no establecían bien sus ingresos, que tenían cuotas bajas, erróneas así como excesivas o que pretendían aplicar descuentos sin fundamento legal.



’Le corresponde a este Congreso a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el análisis y dictaminación de las iniciativas de las Leyes de Ingresos Municipales para posteriormente someter en su caso, su aprobación en pleno, de acuerdo con lo anterior ante este Congreso acudieron de forma responsable 81 municipios de la entidad’, informó el diputado Miguel Ángel Martínez Gómez.



En el caso de los ayuntamientos de Pacula, Acatlán y Nopala de Villagrán que no entregaron sus propuestas de ley de ingresos y Zapotlán de Juárez y Epazoyucan que lo entregaron fuera de las fechas establecidas, tendrán que operar con el mismo monto presupuestal que les fue aprobado en 2022.



Si bien Epazoyucan y Zapotlán avalaron en cabildo sus propuestas y las entregaron, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo específica que debían enviar su proyecto al Congreso local durante el mes de septiembre y a más tardar el primer día hábil del mes de octubre.



Cabe recordar que a los alcaldes de Epazoyucan y Nopala de Villagrán les fue liberada una orden de aprehensión hace un par de semanas por estar involucrados en la Estafa Siniestra y del cual Fidel Arce Santander de Epazoyucan, quien es señalado por el agravio de 14 millones 215 mil 780 pesos, se encuentra detenido; mientras tanto Luis Enrique Cadena García de Nopala se encuentra prófugo de la justicia.