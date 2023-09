Nombran a nuevo comisario de Texcoco en sesión de consejo municipal de seguridad

Se llevo a cabo la décima Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Publica Texcoco en el auditorio Arturo Márquez de la fábrica de artes y oficios (FARO), para continuar con el acercamiento tanto a las autoridades auxiliares como a la ciudadanía de este municipio.



Dentro de esta sesión, se hizo la toma de protesta del Comisario Hugo Pérez Alarcón como SecretarioTécnico y al Director de Desarrollo Social, Educativo y Deporte, Juan Darío Arreola Calderón como consejero permanente de dicho consejo.



La sesión fue encabezada por la Presidenta Municipal, Sandra Luz Falcón Venegas en su calidad de Presidenta del Consejo Municipal de Seguridad Pública, quien en su intervención dio la bienvenida a las autoridades auxiliares, así como a todos los presentes a los trabajos de la décima sesión ordinaria.



Agrego además que al igual que las autoridades auxiliares coinciden en que uno de los temas principales en el municipio tiene que ser el tema de seguridad pública, agregando que se han venido dando una serie de modificaciones en la administración municipal, pero no puede dejar de agradecer a quienes fungían hasta hace unos días como titulares de la Dirección de Seguridad Pública, así como de las áreas dentro de la administración.



Dándoles la bienvenida al nuevo comandante de la Policía Municipal, al Director General, Hugo Pérez Alarcón, al equipo que se incorpora con el, como son la Directora Operativa, Brianda Cortés López, la Directora de Vialidad, Perla Tovar, así como a los jefes de sector, esto con el fin de presentar nuevas formas de trabajo, ya que se cierran ciclos y la sociedad va cambiando de manera constante, por lo que hay que innovar y ponerse al día, por lo que esto llevo a hacer estas modificaciones en la administración.



Auguró que tendrán una muy buena coordinación los mandos que hoy están al frente, se continuará trabajando de manera coordinada, ya que es el objetivo principal de todas las instituciones de seguridad que corresponden.



A las autoridades auxiliares les dijo que el nuevo equipo que se está conformando seguirá teniendo el acercamiento con dichas autoridades, en sus comunidades para tener una mejor comunicación y de esta manera poder dar buenos resultados a la ciudadanía texcocana.



Les comentó también que estas reuniones del consejo son además para informar y rendir cuentas sobre las acciones realizadas, por lo que les pidió a las autoridades auxiliares que no solo escuchen, sino que también participen, porque tienen mucho que decir, mucho que opinar y para esto son estas sesiones del consejo de seguridad, reiterando que el objetivo sigue siendo el mismo, mantener al municipio en paz y con tranquilidad.



Acto seguido se realizó la toma de protesta ante el consejo, como secretario técnico del consejo de seguridad pública municipal al Comisario Hugo Pérez Alarcón, a Juan Darío Arreola Calderón como consejero permanente del Consejo Técnico de Seguridad, así mismo a la Directora Operativa, Comandante Brianda Cortés López y a la Directora de Movilidad, Comandante Perla Tovar Gómez.



Por su parte el nuevo comisario de Seguridad Publica, Hugo Pérez Alarcón durante su intervención comentó que se continúan con los trabajos de acercamiento y colaboración tanto con las diferentes instituciones, así como con autoridades auxiliares y ciudadanía para seguir con el buen desempeño de la dirección a su digno cargo.



Agregando también que el trabajo coordinado es el esfuerzo de todas las actividades que se hacen en materia conjunta, actividades que algunas veces no se ven, pero que son indispensables para que la parte operativa pueda cumplir con su trabajo.



Continuando además con las capacitaciones, certificaciones de los elementos, además de la adquisición de nuevas unidades, la compra de las cámaras de video vigilancia, equipo, uniformes, que llevan al mejor desempeño de la parte operativa.



Destacando que uno de estos temas es la asignación de recursos que han permitido el mejor desempeño de la parte operativa y que por su parte Texcoco se ha logrado beneficiar y ha logrado obtener mayores recursos gracias al manejo transparente de los mismos. Se dijo además que el próximo 27 de agosto de este año se llevara a cabo el séptimo consejo intermunicipal seguridad publica en el municipio de Atenco.



Mencionando que el municipio se encuentra adelantado en materia del modelo homologado de justicia cívica al cual a partir del 2024 todos los municipios tendrán que migrar a esta figura, conocida anteriormente como Oficialía Conciliadora Mediadora y Calificadora.



En esta décima sesión de Consejo de Seguridad Pública Municipal se contó con la presencia de Ana Guadalupe Vargas Tolentino, enlace de la Secretaría Técnica, Marco Antonio Becerril, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Verónica Rosa María Lazcano Ramírez, Oscar García Martínez Subdirector Opretivo región Texcoco, Capitán primera Fabián León, General Diplomado del Estado Mayor presidencial de la 37 zona militar.



Por parte del gobierno municipal asistió la Presidenta Municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas; el secretario del ayuntamiento, Adán Gordo Ramírez; director de gobierno, Adolfo Venegas; Miguel Ángel Martínez Reyes, Director de Protección Civil, Bomberos y Atención Pre hospitalaria; Lic. Magdalena Moreno Vega, Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora; Noemí Lizeth Dávila Orozco, Contraloría Interna Municipal; Juan Darío Arreola Calderón, Dirección de Desarrollo Social Educativo y de Deporte; Hugo Pérez Alarcón, Director de Seguridad Publica y Movilidad Texcoco y Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Publica, así también la presencia diferentes instituciones que integran el consejo municipal, de las autoridades auxiliares de diferentes comunidades del municipio, comandantes de la