Nombra AMLO dos ministros y dos senadores que lo traicionaron... pero faltarían más

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer algunos nombres de personas que considera que lo traicionaron, entre ellos dos ministros y dos senadores.



En el Palacio Nacional el presidente López Obrador recordó la pregunta que le hizo su hijo menor sobre si ha cometido errores en su gobierno, ante lo cual expresó no haber hecho detalles la gente que recomendó y que lo traicionó.



’Hace unos días, mi hijo Jesús me preguntaba: ‘¿Oye, papá, has cometido errores ahora como presidente y antes?’. No, hijo… pues muchos, ‘¿pero cómo cuáles?’. Pues muchos, qué te puedo decir, uno no es perfecto, la perfección tiene que ver con el creador y la naturaleza. Nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Le explicaba, no di detalles, sobre gente que recomendé y que nos traicionaron’, compartió AMLO.



Acto seguido López Obrador dio algunos nombres, como el de Germán Martínez Cázares, que fue el primer secretario de la Función Pública en el gobierno del expresidente Felipe Calderón y fue el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), partido al que renunció en marzo de 2018 luego de haber logrado una candidatura para el Senado de la República por Morena.



Germán Martínez Cázares fue nombrado por el presidente AMLO como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cargo que ocupó desde el 1 de diciembre de 2018 al 21 de mayo de 2019, fecha en que renunció cuestionando a la Secretaría de Hacienda por la política de austeridad que ha caracterizado al actual gobierno.



El expanista regresó a su escaño en el Senado de la República, donde se separó de la bancada de Morena en octubre de 2021 y aunque no regresó al PAN, sí se ha mantenido como un crítico de la actual administración del presidente AMLO y de Morena. Es parte del llamado Grupo Plural junto con senadores como Gustavo Madero, del PAN o Emilio Álvarez Icaza.



Otra figura que mencionó el presidente AMLO como las personas que lo habrían traicionado es la ministra Margarita Ríos Farjat, quien en 2018 formó parte del equipo de transición de López Obrador. De hecho, el mandatario la nombró el 5 de diciembre de 2018 como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Ríos Farjat estuvo al frente del SAT hasta diciembre de 2019, cuando el Senado y con el apoyo de Morena la eligió como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Eduardo Medina Mora, que renunció al cargo en octubre de ese mismo año. Ya en la Corte, Ríos Farjat fue una de las ministras que votaron en contra de la Ley de la Industria Eléctrica que impulsó el gobierno del mandatario.



Una tercera persona que fue nombrada por el presidente como quien le habría traicionado es el ministro Juan Luis González Alcántara, a quien el gobierno de López Obrador impulsó para llegar a la SCJN en sustitución del ministro José Ramón Cossío, actual crítico del gobierno obradorista.



Durante la campaña presidencial de 2018, AMLO incluyó a González Alcántara como uno de los aspirantes a presidir la Fiscalía General de la República (FGR). Antes también hubo relación entre ambos, ya que el ministro fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de 2000 a 2003, años en los que López Obrador fue Jefe de Gobierno de la capital mexicana.



Y fue el propio González Alcántara, ya como ministro de la Corte, quien propuso declarar como inconstitucional la reforma que aprobó el Congreso de la Unión para transferir la Guardia Nacional al Ejército.



El presidente López Obrador también se refirió a la senadora Lilly Téllez, quien llegó al cargo bajo las siglas de Morena, pero después se volvió contra este partido y contra el presidente.



’Es normal. Yo soy responsable, en buena medida, porque yo la propuse. Me tocó a mí proponerla al gobernador Alfonso Durazo, él hasta se extrañó, le dije que se requería sumar esfuerzos, voluntades y dijo ‘pues voy a ver’ y él la convenció’, contó el mandatario.



’Imagínense cuántas traiciones ha habido en los procesos de transformación: las traiciones a los Insurgentes, a Juárez, la gran traición que significó el asesinato de Madero, la traición a Zapata, a Villa, a Guerrero. Muchas traiciones, los que eran supuestamente de izquierda y están en el conservadurismo, o los que eran de derecha y están vinculados con quienes antes militaban en la izquierda, todo este contubernio, promiscuidad política, sin principios ni ideales. No es para alarmarse’, puntualizó.



Aunque bien, en su corta lista pudieron faltar algunos funcionarios que ya no se encuentran en su gabinete, como Santiago Nieto, quien habría sido despedido de su cargo como titular de la UIF luego de que ventilaran la lista de los políticos impresentables que acudieron a la suntuosa boda como la esposa de Rubén Moreira quien fue exgobernador de Coahuila, Carolina Viggiano, los exgobernadores Quirino Ordaz, de Sinaloa, y Francisco Domínguez, de Querétaro, así como la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, Jaime Cárdenas exconsejero electoral y José Calzada Rovirosa exgobernador de Querétaro. También acudió la gobernadora de Campeche Layda Sansores, legisladores del Partido Verde, a ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, la expresidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís.



Quienes también pudieron faltar en la lista fueron Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y el exsecretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera; En el caso de Arturo Herrera, dejó la Secretaría de Hacienda luego de haber realizado pagos adelantados a los partidos de oposición para las próximas campañas. Mientras que con Romo se ventilaron unos audios donde señala el titular de la Semarnat, Víctor Toledo al exfuncionario por actos de corrupción.



"La Sader está dirigida fundamentalmente a los agro-negocios, está en contra de la agro-ecología y tratan de imponer la visión de las grandes corporaciones. Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centralidad, es el operador principal para bloquear todo lo que sea en la línea de lo ambiental y lo ecológico. Todo el tiempo"



Toledo relata que fue convocado al menos a tres reuniones por Romo y Villalobos. Dice que allí lo presionaron por el tema del glifosato. "Semarnat logró detener la importación de glifosato, que es el principal veneno en los plaguicidas. Romo hizo reuniones para negociar, no sólo por Sader sino por la presión de la embajada de EU en México, que fue impresionante", señala.



Por otra parte, en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Alfonso Romo, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; Javier Jiménez Espriú, exsecretario de Comunicaciones y Transportes y Carlos Urzúa, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se pronunciaron en su momento a favor de continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no iniciar la obra de Santa Lucía.



’Le pedí un dictamen a Alfonso Romo, a Carlos Urzúa y al ingeniero Jiménez Espriú, los tres de confianza, teníamos ya que resolver y les pedí que valoraran todo para que se decidiera si continuamos con el Aeropuerto de Texcoco o se construía el Aeropuerto Felipe Ángeles y me entregaron el dictamen una tarde. Los tres coincidían que había que continuar con el Aeropuerto de Texcoco. Me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche’, reveló el presidente.

Con información de FORBES