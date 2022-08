Nogales Veracruz, sede del inicio de la campaña "Mes del Testamento en Veracruz"

Nogales, Veracruz.- En representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, acompañado del alcalde Ernesto Torres Navarro, integrantes del cabildo y notarios de las altas montañas, puso en marcha la campaña "Septiembre Mes del Testamento en Veracruz".



El presidente municipal Torres Navarro, invitó a la población a poner en orden sus propiedades y evitar un posible conflicto familiar por los derechos de los bienes legados por cualquier persona.



El Secretario de Gobierno, añadió que el trámite de este instrumento sólo se podrá hacer durante el mes de septiembre y tendrá un costo de mil pesos, el más bajo que ha tenido este documento en la historia.



Agregó que no significa que quien haga un testamento es porque necesariamente va a fallecer pronto, no; "es porque una persona en cualquier momento puede sufrir un accidente y esto garantiza dejar en orden su patrimonio’.



Dentro de los beneficios del programa, Eric Cisneros, subrayó que el registro ante la Dirección del Registro Público, Archivo y Notarías, tendrá un costo de sólo 150 pesos, por lo que en total el gasto sería de mil 150 pesos.



El presidente del consejo directivo del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, Adolfo Montalvo Parroquín, recordó que en el año 2004 fue instituída la campaña "Septiembre Mes del Testamento", resultado de la confluencia de una política pública para fortalecer la seguridad jurídica para evitar conflictos sociales y del interés del notariado mexicano para promover sus servicios a precios más accesibles, aproximar certezas, estimular la cultura jurídica y la armonía familiar.



’Fomentemos la importancia de actuar responsablemente con nuestros seres queridos y no heredar problemas’, destacó.



Ernesto Torres Navarro, agradeció al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al presidente del Colegio de Notarios, Adolfo Montalvo Parroquín y a la directora general del Registro Público de la Propiedad y de inspección y archivo general de Notarías del Estado, Celina Quintero Padilla, el que Nogales, haya sido sede del inicio de la campaña: "Septiembre Mes del Testamento en Veracruz".



Asistieron también a la ceremonia como invitadas, las diputadas locales: Tania María Cruz Mejía e Itzel López López, además de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.