Noboa llama a reunirse con AMLO y es bateado: resolverá Corte Internacional

Recientemente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó que invitó a comer al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, sin embargo rechazó la invitación, indicando que el asalto a la embajada mexicana en Quito no es ’ninguna frivolidad’.



A 11 días de que ambos países suspendieran relaciones diplomáticas tras la irrupción violenta de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en la capital, Quito, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien era asilado político de México, el presidente Daniel Noboa concedió una entrevista al canal australiano SBS y en ella dijo que esperará a que México esté listo para discutir el tema.



’Invitaré a López Obrador a comer un ceviche y, probablemente, también podemos comer unos tacos y hablar (...) cuando él esté listo’, declaró el mandatario ecuatoriano.



En la misma entrevista Noboa afirmó que no se arrepiente de haber violado la convención de Viena y el derecho internacional al haber irrumpido por la fuerza a la embajada mexicana, durante lo cual sometieron violentamente al encargado de la sede, Roberto Canseco.



’Es primero una violación del Gobierno mexicano, a la que luego le sigue otra violación, pero teníamos que actuar, teníamos que tomar una decisión, porque había un plan para escapar (por parte de Glas) del que estábamos al tanto’, declaró Noboa.



’Nosotros condenamos el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas bajo la fachada de un refugio político que en realidad es impunidad, es salvar a los criminales de sus sentencias’, añadió.



Tras la invitación por parte del mandatario de Ecuador, el presidente López Obrador informó que la rechazó al decir en su mañanera del martes que este asunto ’no es ninguna frivolidad’.



AMLO reiteró la postura del gobierno mexicano en este conflicto. Recordó que el recurso interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia persigue el objetivo de que Ecuador se disculpe con México por el asalto a la Embajada, que se garantice la no repetición de la violación a la soberanía de cualquier país, que se le suspenda de la ONU en tanto no muestre arrepentimiento por sus hechos.



Durante su conferencia afirmó que hoy se efectuará una reunión virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe para abordar esta crisis diplomática.



Subrayó que México ya está atendiendo la denuncia que se presentó en la Corte Internacional de Justicia por la violación a nuestra soberanía, al derecho internacional, ’eso es lo que tiene para nosotros prioridad; desde luego, el derecho de asilo, que no solo incumbe a un país, a México, sino a todos los países del mundo’.



El pasado jueves el gobierno federal presentó una demanda contra Ecuador referente a la ’inviolabilidad de una misión diplomática’, según informó la Corte Internacional de Justicia. Las autoridades mexicanas señalaron en su solicitud que el pasado 5 de abril ’alrededor de 15 agentes de operaciones especiales’ de Ecuador ingresaron en la Embajada de México en Quito ’por la fuerza y sin autorización’.



En la solicitud consta que el jefe de la Misión adjunto, Roberto Canseco Martínez, fue ’violentamente agredido’ y que, a continuación, los agentes se llevaron al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ’metiéndolo dentro de uno de los vehículos y abandonando las instalaciones’.



Argumentó que Ecuador violó los derechos de México conforme al derecho internacional, así como los principios fundamentales en los que se basa el sistema jurídico internacional y pidió que lo suspendan como miembro de las Naciones Unidas.



Además, México pidió que se tomen varias medidas provisionales mientras se dicta una sentencia definitiva, entre ellas que el Gobierno de Ecuador ’se abstenga de realizar cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar’ la controversia actual.