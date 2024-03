El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que en su Gobierno los funcionarios a nivel federal no se roban los impuestos. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que ningún mexicano puede decir que en el Gobierno de México hay robo de impuestos, porque ahora se destinan para beneficio de los más pobres en el país.

El mandatario mexicano afirmó que todos en el país deben entender que deben pagar impuestos, incluidas las grandes empresas, quienes antes no pagaban sus contribuciones a la Hacienda pública. “En el caso de los impuestos pues ya es claro que todos tenemos que pagar impuestos, antes nos tenían engañados a millones”, explicó. “Los que nos están viendo y escuchando, no sabían hasta que se dieron los cambios en el país hace poco, que los de arriba no pagaban impuestos, creo que más del 90 por ciento no sabían que los banqueros, que los grandes empresarios, las grandes corporaciones no pagaban impuestos, eso no se sabía, porque era parte también de las relaciones de complicidad, de las componendas que existían y de eso no se hablaba en los medios”, expuso. “Imagínense que todos los mexicanos teníamos que pagar impuestos, hasta la gente más humilde, los campesinos, los más pobres, porque se les cobra el IVA en cualquier mercancía, menos medicamentos”, subrayó. López Obrador indicó que quienes no pagan sus contribuciones “se presentan juicios, la Procuraduría Fiscal tiene esa función, hay algunos juicios. “No hay muchos (juicios) en proceso, entender que no es uno no edita de oro, pero es nuestra función, para qué nos eligieron, para actuar con rectitud, hacer justicia .Imagínense la gran inmoralidad que significa que los que tienen más no paguen impuestos. Que unos cuantos se roben el dinero del Presupuesto y que la mayoría de la gente padezca de hambre, de miseria, ¿qué es eso?”, lanzó.