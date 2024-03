No funciona Guerra Sucia a Max Cortázar; van 33 abajo

El vocero de la candidata Xóchitl Gálvez, Maximiliano Cortázar, poco le ha funcionado la guerra sucia contra la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que hay una diferencia de 33 puntos porcentuales entre Sheinbaum y Gálvez.



A pocos meses de llevarse a cabo las elecciones presidenciales, la alianza de Morena encabeza las preferencias con 63%, dejando 33 puntos porcentuales por debajo a la coalición del PRI-PAN-PRD quienes obtuvieron un 30%, con apenas el 5% se encuentra Movimiento Ciudadano, de acuerdo con la encuestadora de encuestas Polls Mx.



Los resultados se muestran posterior a la campaña de desprestigio que de acuerdo con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, habría realizado Max Cortázar, actual vocero y responsable de comunicación de la candidata opositora Xóchilt Gálvez.



A finales del 2023 Mario Delgado acusó al empresario y líder de los partidos de oposición Claudio X Gónzalez Guajardo y la precandidata de la derecha Xóchitl Gálvez, de estar detrás de la guerra sucia en contra de la candidata Claudia Sheinbaum y que habría orquestado Max Cortázar.



El dirigente nacional de Morena mostró presunta evidencia de una serie de 29 videos de alta producción y una conexión en Chile y Guatemala.



“Evidentemente no es orgánica, no es algo que venga de manera espontánea, que venga de la gente. Hay producción detrás de estos videos, detrás de esta campaña. Por lo menos, 29 videos de alta producción donde hay actores, hay escenografía, hay diseño, hay audio. Se ve que hay investigación detrás para tratar de erosionar la imagen de nuestra precandidata a la Presidencia [Claudia Sheinbaum]”, indicó el dirigente de Morena.



Se trata de una decena de videos que difunden una y otra vez la frase: ’A Sheinbaum se le va a caer el país’, que se difunden principalmente en las cuentas de Twitter y de Tik Tok ’Morena nos está matando’. Junto a estas producciones han circulado grabaciones manipuladas, al parecer, por inteligencia artificial, en las que se escucha la voz de Sheinbaum Pardo reconocer su participación en actos de corrupción y además se han reactivado al menos dos cuentas empleadas en la llamada Operación Berlín contra López Obrador.



El partido Morena tiene evidencias de los vínculos del material desinformativo que provienen de empresas y páginas del extranjero, principalmente de Chile y Guatemala. “Sabemos que es una campaña orquestada: hay vínculos, observamos que nueve de ellas se conectan a un mismo número telefónico y a un mismo correo electrónico”.



El encargado de orquestar la actual guerra sucia, habría ordenado en el gobierno de Felipe Calderón el uso político de campañas publicitarias en medios de comunicación electrónicos e impresos, cuyo costo para el erario ascendió a 32 mil millones de pesos, de acuerdo con Contralínea.



Lo anterior motivó que en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto las secretarías de la Función Pública y de Hacienda abrieran carpetas de investigación por el uso faccioso del dinero público para esas campañas publicitarias que promovieran la figura de Calderón. Entre las primeras irregularidades descubiertas se documentó sobregiros por cientos de millones de pesos en las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Turismo. Sólo en Salud, el coordinador de comunicación social, Carlos Olmos, movió 317 millones de pesos.



Pero fue desde la oficina de prensa de la Presidencia con Felipe Calderón, donde sus titulares Maximiliano Cortázar (2006-2010) y Alejandra Sota (2010-2012) ordenaron utilizar recursos públicos de esas tres secretarías de Estado –Salud, Desarrollo Social y Turismo– para pagar miles de millones de pesos a medios de comunicación que apoyaban los programas del gobierno y, en 2012 (último año de gobierno de Calderón), para liquidar contratos publicitarios que se otorgaron a la prensa como retribución por su respaldo a la campaña electoral de Josefina Vázquez Mota, candidata perdedora del Partido Acción Nacional.



Años después de esos hechos, uno de los principales responsables de mover cientos de millones de pesos de dinero público para beneficiar a medios de comunicación, el exvocero de la Secretaría de Salud, Carlos Olmos Tomasini, reconoció haber recibido instrucciones verbales directas de la Presidencia de la República en el sexenio de Calderón para otorgar cuantiosas partidas presupuestales para la publicidad oficial.



Según Olmos Tomasini, las listas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que se beneficiarían del dinero público le eran enviadas desde la Secretaría de Gobernación.



Esas campañas publicitarias se decidían entonces en la Presidencia de la República “por Alejandra Sota o Max Cortázar. Ellos eran la primera instrucción; después pasaba a Gobernación, y Gobernación instruía a todas las áreas”, recordó Olmos Tomasini en entrevista con Nancy Flores de Contralínea. Sin embargo, aceptó que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”.



En 2012 –el año de las elecciones presidenciales en el que se estableció una veda electoral de abril a julio–, el gobierno de Calderón Hinojosa destinó 6 mil 860 millones de pesos al gasto publicitario en medios electrónicos e impresos, según registros oficiales. De ese total, Olmos Tomasini reconoce que la Secretaría de Salud ejerció 2 mil 500 millones, es decir el 36.44 por ciento.



A lo largo del sexenio calderonista, el desembolso en el rubro publicitario superó los 32 mil millones de pesos, y la razón de aplicar la mayor publicidad en el primer trimestre de 2012, es porque la ley le impedía al gobierno hacerlo durante las campañas políticas.Miguel Badillo | CONTRALÍNEA