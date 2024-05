Durante el encuentro con organizaciones de la sociedad civil, el candidato a la presidencia municipal de Pachuca, Benjamín Rico, afirmó que no son los partidos políticos, sino la sociedad civil, quienes tienen el poder de transformar el rumbo de un país.



En el estado de Hidalgo, existen más de 900 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en áreas como educación, derechos humanos, igualdad de género, desarrollo social, diversidad de género, cultura, bienestar animal y atención a enfermedades en niños y adultos.



En esta ocasión, un representante de las diversas organizaciones presentó el Pacto por la Sociedad Civil, un documento que fue firmado por el candidato a la alcaldía de Pachuca, Benjamín Rico, en apoyo a las acciones propuestas.



Estas incluyen la realización de una feria anual para la exposición de sus causas y la atracción de más aliados, la creación de un convenio con notarios públicos para descuentos en trámites, y la programación de un calendario anual de causas para iluminar edificios públicos con los colores distintivos, entre otras iniciativas.



Al respecto, Benjamín Rico manifestó que la participación de la sociedad civil es fundamental para poder corregir el rumbo de México,



’Las causas nos permiten ayudar a otros, y a su vez expresar el talento que tenemos; creo en las causas y me he sumado a varias de ellas a lo largo de mi vida’, expresó el candidato tricolor.



Consideró que lamentablemente las organizaciones de la sociedad civil no han encontrado eco ni respaldo en el gobierno, porque no han logrado encauzar ni abanderar sus causas; por lo que consideró importante que los y las activistas se mantengan unidos para dar voz a las distintas causas que no encuentran respaldo de las autoridades.



’Este pacto representa un compromiso para fortalecer la colaboración mutua, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible, la participación ciudadana y el bienestar de nuestra sociedad por un Pachuca incluyente, que desde su presidencia municipal trabaje por las Causas’, destacó Benjamín Rico.