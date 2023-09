’No toleraremos actos de corrupción, es un cáncer que lacera’: Delfina Gómez, gobernadora electa

TOLUCA, Estado de México.- La Gobernadora Electa del Estado de México, Delfina Gómez, aseguró que durante su administración no se tolerarán actos de corrupción y habrá cero impunidad ante los delitos que cometan los servidores públicos en el Estado de México.



A 27 días de que inicie su periodo constitucional como Gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, indicó que la corrupción es un cáncer que lacera, por lo que uno de sus principales retos será terminar con esas malas prácticas que han dañado tanto al estado y a los mexiquenses.



’No voy a permitir que exista corrupción en mi administración, porque efectivamente es un cáncer que nos lacera; si alguno de nuestros servidores públicos cometiera una falta, debe pagar y cubrirla, porque debemos de predicar con el ejemplo’, señaló.



La maestra Delfina Gómez destacó que se apoyará mucho con la Contraloría del Estado de México para darle seguimiento y atención a los casos que ameriten algún tipo de sanción.



’La gente quiere ver que se aplique la justicia, porque lamentablemente por las malas acciones se tiene a nuestro estado como se tiene. El Estado de México debería ser punta de lanza en muchos aspectos, pero la corrupción, el abuso del poder y el mal manejo de recursos no lo han permitido’.



Finalmente, la Gobernadora Electa, Delfina Gómez, señaló que además de promover la denuncia ciudadana en la entidad, se digitalizarán los trámites para evitar intermediarios y malas prácticas.



’No permitiremos que haya gente que esté cobrando para hacer un trámite, que los ciudadanos lo puedan realizar directamente a través de la tecnología y que no exista esa situación de corrupción’, puntualizó.