¿No soportas a tu jefe? no eres el único. Tres de cada siete que renuncian a su trabajo, es por su causa

De acuerdo con una encuesta de Computrabajo, el 43% de las personas ha renunciado a un trabajo por una mala relación con su jefe, la principal razón para dejar un empleo, por encima incluso de factores como el salario.



’Cuando el jefe no se comunica bien contigo, no te retroalimenta, no te sientes cómodo, no sientes que estés aprendiendo con él, es muy común que aunque la empresa te dé lo que estás buscando, decidas irte’, señala Vanessa Castañeda, académica de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) y especialista en Recursos Humanos.



Según la encuesta de Computrabajo, los liderazgos negativos han orillado a más personas a buscar nuevas oportunidades laborales, a pesar de que las actividades que realizaban les agradaban. Los otros motvios más comunes para renunciar a un empleo son la búsqueda de una mejor oferta salarial (26%), el crecimiento profesional (25%) y el interés por mayor flexibilidad en la forma de trabajar (6%).



’Hoy más que nunca las compañías se están dando cuenta de que el salario emocional de sus colaboradores está resultando un aspecto crítico para mantener el trabajo en la misma empresa, además del salario, dado que las personas valoran cada vez más la importancia de cuidar sus espacios de trabajo y su bienestar emocional’, comenta Alejandra Martínez, responsable de Estudios de Mercado Laboral de Computrabajo México.



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), alrededor de 60,873 personas dejaron su empleo el año pasado por conflictos con superiores. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que las salidas voluntarias por conflicto con jefes crecieron en 33% en términos anuales.Gerardo Hernández | EL ECONOMISTA



