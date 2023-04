No sólo fue por tortura, también vincularon a Murillo por desaparición forzada

El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dio por válidas las evidencias que aportó la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, siendo vinculado a proceso por los delitos de tortura y también desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



Un juez dictó prisión preventiva por seis meses y vinculó a proceso por segunda vez al exprocurador general de México Jesús Murillo Karam por acusaciones de desaparición forzada y tortura, relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, según un comunicado de este sábado del Consejo de la Judicatura Federal.



Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal imputó al que fuera titular de la PGR de diciembre de 2012 a febrero de 2015, y a quien correspondió la primera etapa de las investigaciones encaminadas a establecer el paradero de los 43 normalistas que fueron víctimas de policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, en combinación con integrantes del Cártel Guerreros Unidos, la noche del 27 de septiembre de 2014.



El ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, ha sido imputado por ser parte de los delitos de lesa humanidad relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



’La verdad histórica estuvo sustentada en delitos de lesa humanidad’, indicaron.



Durante una audiencia que duró más de 11 horas, el juez Delgadillo Padierna decidió iniciar proceso penal por los delitos de tortura y desaparición forzada.



Aunque bien la resolución descartó vincular a Murillo Karam por el delito de coalición de servidores públicos, luego de que la Fiscalía General de la República lo imputara del cargo esta semana.



Ante esto la defensa de Murillo Karam alegó que no se presentaron pruebas en su contra. La defensa también argumentó que no había indicaciones de que el ex titular de la PGR diera instrucciones para cometer actos de tortura o violaciones a la ley, pero los representantes de la FGR señalaron que el ex funcionario le habría dado indicaciones al jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón y otros en la conferencia de prensa que dio el 27 de enero de 2015 para crear y dar sustento a la llamada "verdad histórica".



Durante la audiencia, se mencionaron también violaciones graves a los derechos humanos que deben ser considerados delitos de lesa humanidad en el caso Ayotzinapa, y se dieron a conocer pruebas que vinculan a integrantes del Ejército, del Cisen (ahora llamado Centro Nacional de Inteligencia), de la AIC y de la Policía Federal Ministerial con detenciones ilegales y otros actos ilegales.



Además, se reveló que las autoridades federales utilizaron el malware Pegasus para espiar a Felipe ’N’ y 14 de sus familiares, así como aprehender mediante rastreo de geolocalización a quien fue señalado como presunto integrante de Guerreros Unidos Con información de CNN