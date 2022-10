No sólo atraparon a robacelulares sino que ya han sancionado estacionamientos en Feria

Durante muchos años, se había hecho caso omiso a algunas de las quejas de los asistentes a la Feria de Pachuca, como lo es el robo de celulares en eventos masivos e incluso el abuso en los estacionamientos; para la presente edición sin embargo, comienzan a notarse cambios en la organización, sumado a que los funcionarios de gobierno no son obligados a comprar boletos para el Palenque o el Teatro del Pueblo.



El jueves por la noche la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) sancionó al recinto ferial, clausurando su estacionamiento, luego de que fuera señalado por las asistentes de presentar irregularidades como de las tarifas de cobro excesivas y que no cuentan con los precios a la vista, así como robos y cristalazos a los vehículos.



La Profeco señala que la Feria de Pachuca violó el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual refiere que ’todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio’.



Así también la noche del martes, durante el concierto en el teatro del pueblo, varios asistentes reclamaron que les habían robado su celular; tras esto autoridades confirmaron el hurto de 30 teléfonos celulares, así como la detención de siete personas originarias de la CDMX relacionadas con el robo.



En anteriores ediciones los asistentes reclamaron los precios excesivos en la comida y bebida que vendían dentro de la feria así como el cobro obligado de propinas con un porcentaje establecido.



Es por ello que ahora Profeco instaló un módulo de atención dentro de las instalaciones de la feria, donde los usuarios pueden presentar sus denuncias correspondientes.



A través de redes sociales, Profeco ha mencionado que los restaurantes no pueden exigir propina y que dicho acto atenta contra los derechos del consumidor.



“Es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor”, expresó.



Para esta edición, el número total de asistentes mostrarían cifras apegadas a la realidad debido a que los funcionarios de gobierno no son obligados a comprar boletos para el Palenque o el Teatro del Pueblo como sucedió en años anteriores como muestra una investigación realizada por este medio donde revela las mentiras sobre el número de asistentes



Por otra parte, la semana pasada fueron retenidos animales que eran otorgados como premio en los juegos de destreza; lo anterior a partir de una denuncia por parte de la asociación civil ‘Biofutura’ quienes dieron aviso a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de Pachuca.



“Había peces, conejos, pollitos y se ve que ya tenían tiempo, estaban en condiciones terribles”, indicó la asociación.



Los animales fueron retenidos por violar el artículo 23 de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales del Estado de Hidalgo, fracción II, en donde se indica que queda prohibido “El obsequio, distribución o venta de animales con fines de propaganda política, promoción comercial, obras benéficas o ferias, eventos escolares, premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad análoga, con excepción de aquellos eventos que tienen como objeto la venta de animales y que estén legalmente autorizados para ello”.