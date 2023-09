No se cancela el paro de Amotac,se pospone.

Orizaba, Ver - La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) dio a conocer que el Paro Nacional que estaba programado para este 29 y 30 de agosto, se aplaza para un lapso de tres meses. La movilización no se ha cancelado, solo fue pospuesta gracias a que el Gobierno de México a través de las Secretarías de: Gobernación, Seguridad Pública Ciudadana y Comunicaciones y Transportes, están cumpliendo con la entrega de documentos y atendiendo las diferentes demandas de los transportistas.

El Delegado en Veracruz de la AMOTAC, Valentín Romero Trujillo, confirmó que estos acuerdos se tomaron el día viernes durante una reunión que sostuvieron integrantes del transporte con autoridades federales en la base militar en el Estado de Puebla.

’El Paro Nacional no se cancela, el movimiento y el Paro Nacional se estan posponiendo para tres meses, hay una prórroga porque ya tenemos un acuerdo firmado por parte del Gobierno Federal en dónde se nos informó que las rampas de frenado de emergencia ya no se van a cobrar.

También se lograron los permisos para que el transporte de carga pueda ingresar a las ciudades sin ningún pago de permisos para descargar las materias primas y mercancías a todas las ciudades del país, pues no estaban de acuerdo en estar pagando un permiso de carga’, dijo el dirigente transportista.

"Otro logro fue la liberación y entrega de documentos para los autobuses del transporte público y de turismo para año- modelo; el año- modelo también se cancela. No vamos a tener infracciones por año- modelo, el emplacamiento de pasaje y turismo ya se está trabajando en ese tema, son cuatro- cinco temas que ya estamos logrando’.

Dijo que en la reunión estuvo presente el subsecretario de seguridad y protección ciudadana del Gobierno Federal, Luis Rodríguez Bucio, quién se comprometió con la AMOTAC en mejorar la seguridad en las diferentes carreteras y autopistas el país en un lapso no mayor a tres meses.

’El General Bucio nos solicitó

El dirigente dio a conocer que el General Bucio les solicitó tres meses para que se pongan a trabajar la Guardia Nacional en conjunto con Seguridad Pública, igual estuvo el jefe de Seguridad Pública a nivel estado Veracruz (Cuauhtémoc Zúñiga), así como el de Puebla, del Estado de México y Tlaxcala’.

Señaló que la organización también logró el libre tránsito del transporte con la licencia digital, pues les solicitaban la física., ’La SCT ya nos dijo que la licencia digital es válida y no vamos a tener infracciones por no portar una licencia físicamente’.

Dijo que por todo ello, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas decidió dar una prórroga al Gobierno Federal de tres meses ya que se está cumpliendo con lo solicitado, aunque de no tener buenos resultados saldrán a las calles para protestar.