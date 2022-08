No sabe a café e importa en su mayoría de pésima calidad: así es Nescafé

Una pareja joven bebe una taza de café por la mañana. Ellos, como 6 de cada 10 mexicanos que dicen consumirlo, no saben cuál es el sabor del verdadero café pues beben Nescafé, el nombre comercial del producto de Nestlé que tiene un sabor amargo peculiar, adictivo, pero que definitivamente no sabe a café ni de lejos.



Nestlé México invirtió 340 millones de dólares para instalar la fábrica, en palabras de ellos, más moderna y sustentable del mundo de Nescafé en Santa Rita, Veracruz , sin embargo descuidan la calidad del producto, buscando importar café de baja calidad.



’Se utiliza el café soluble de robusta de muy bajo precio para vender como café productos muy baratos que tienen poco café y exceso de endulzantes y saborizantes artificiales. Además de distorsionar y viciar el consumo de café en México, son productos que afectan a la salud de los mexicanos’, planteó un comunicado de la Comisión de Seguimiento de Precios del Café en Veracruz.



Además, de acuerdo con los cafetaleros, la compañía realiza una competencia desleal importando sacos de café robusta que es más barato que el mexicano el cual lo compran en alrededor de 100 dólares el quintal de café verde (46 kg de semilla para tostarse) cuando, por su mayor calidad, el café arábica lavado mexicano se está exportando a Estados Unidos y otros países en 270 dólares el quintal de café verde.



El asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Fernando Celis, afirmó que se está degradando el consumo del café en México ya que la compra de café soluble de marcas como Nescafé aumentó en los últimos años por el cierre de cafeterías y restaurantes por la pandemia, lo que perjudica la salud de los mexicanos pues sus productos tienen más azúcar y saborizantes que café.



’De cada 10 tazas de café que se consumen en México, seis son de Nescafé. En los últimos años encontró que el mayor negocio es utilizando café robusta por estas razones principales: es muy barato al cultivarse en zonas bajas, pero se le considera de baja calidad; da más rendimiento, saca más granos que el arábica; y el robusta tiene casi más del doble de cafeína, que es lo que busca la gente para activarse y concentrarse’, indicó.



La Organización Internacional del Café plantea que un producto debe tener el 95% de café y los capuchinos mínimo el 35%. Pero el Café Capuchino Moka de Nescafé, ejemplificó Celis, tiene 4.8% de café y el resto es saborizante de chocolate, endulzante y conservador; el etiquetado de la Secretaría de Salud advierte su exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas y edulcorantes no recomendable para niños.



El café soluble estilo de olla tiene saborizantes a canela y piloncillo, y el Coffe Mate que ofrece como crema de leche para el café tiene harina de maíz amarillo y aceite de palma como sustituto de leche.



La organización civil suiza Public Eye reveló en julio cómo la trasnacional Nestlé utilizó al Gobierno suizo para intentar bloquear el etiquetado de advertencia que se estableció en México en vez de invertir en reformular sus productos. En noviembre de 2019 Nestlé envío a sus proveedores en México una carta en la que les pidieron que se pronunciaran en contra del etiquetado de advertencia. Hace un año, en junio de 2021, se filtró un documento interno de la empresa en el que reconoce que más del 60 por ciento de sus productos no son saludables.



’La Secretaría de Salud advierte que no lo tomemos, es un engaño decir que es un capuchino con chocolate, que las tiendas departamentales lo pongan en la sección de dulces porque tiene más endulzantes que café. Y es una burla decir que es café de olla, las familias no le meten canela artificial’, ironizó Fernando Celis de la CNOC.



Sobre lo sustentable, la planta de Nescafé apuesta a la economía circular al no generar residuos ni arrojarlos a la red hídrica pública. Aunque también compra café arábica con técnica bajo sombra, la robusta es bajo sol, lo que fomenta la tala de árboles.



’Los pequeños productores producimos café bajo sombra (variedad arábica), sin embargo este nuevo modelo de producción que plantea la agroindustria viene con producción a pleno sol, lo cual tiene un impacto ambiental importantísimo; busca maximizar la producción a costa de la biodiversidad’, dijo Gisela Ylescas Palma, gerente de la cooperativa Campesinos en la Lucha Agraria, con 800 familias cafetaleras del centro de Veracruz. Producen café orgánico y exportan café en semilla verde a Estados Unidos. Tienen una marca de café feminista, Femcafé.



Fernando Celis considera que Nestlé eligió México porque el Gobierno federal agilizó los trámites y porque el consumidor mexicano promedio es de bajos recursos y busca tazas baratas.



’Nestlé no compra directamente a los 80 mil caficultores que dijo el presidente de Nestlé, sino a través de intermediarios como Café Tomari en Xalapa y La Alhaja en Huatulco y no saben muchos que es para la Nestlé. Les dan a los productores 30 o 40 centavos por quintal (46 kg de semilla)’, comentó Celis.



La caficultora veracruzana Gisela Ylescas afirmó que la importación de café robusta impacta en los precios en que pueden vender su café arábica, por lo que organizarse en cooperativas les permite buscar otros nichos de mercado para garantizar un café de calidad, incluyendo conservación ambiental, derecho laboral y equidad de género.



’Para tener buena calidad tenemos que tener buenas semillas, un buen manejo y cuando son cafetales de sombra de árboles diversificada contribuyen al sabor", aseguró.



Aunque el café a futuro en la Bolsa de Nueva York está en 200 dólares las 100 libras –en medio de la pandemia y la guerra en Ucrania–, los productores mexicanos lo venden en 42 dólares las 100 libras.



’Una cosa es el precio de la Bolsa a futuro y otra el precio real de cómo se vende, para nosotros la referencia es a cómo se exporta, y el café mexicano a EU se está exportando en 42 dólares las 100 libras’, lamentó sobre el ciclo 2021-2022 cuya cosecha terminó en marzo el representante cafetalero, Fernando Celis.



Un quintal de café arábica (46 kg se semilla verde) de esa cosecha se vendió en un promedio de 4 mil 200 pesos respecto a los 2 mil pesos que se vendió en cosechas anteriores, un aumento al doble por la menor oferta derivada de la sequía e inundación en los líderes Brasil y Colombia. Pero ese incremento se lo comió el aumento en el costo de producción, unos 4 mil pesos por la inflación y encarecimiento de fertilizantes sintéticos por la guerra en Ucrania, es decir, hubo ganancias de 200 pesos por quintal.



’En esta cosecha se logró por los problemas climáticos en Brasil y Colombia, pero no necesariamente se van a mantener los mismos precios. En Veracruz el Gobierno no está dando el apoyo de fertilizantes’, dijo Celis, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras.Dulce Olvera | SIN EMBARGO