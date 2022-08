No repondrán procedimiento para consejeros de Morena en Hidalgo, se quedan los que están

Todos los recursos de impugnación realizados para reponer el proceso de selección de consejeros de Morena en la entidad no habrían llegado a buen puerto, toda vez que de los 300 distritos donde se celebraron elecciones, solamente en 15 de ellos habrá nuevos comicios, correspondientes a 7 entidades donde no se encuentra la de Hidalgo.



Mario Delgado, respaldado con la presencia de la titular de la comisión de justicia, Bertha Luján, desglosó que el 3 y 4 de septiembre próximos, se repondrán procedimientos electivos en sus denominadas asambleas estatales en Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas.



Hace dos semanas el dirigente morenista aseguraba que la participación en aquel cuestionado ejercicio había convocado a 3 millones de personas, ahora redujo esa cantidad a 2 millones y medio de personas que de ’‘manera libre’ votaron y se afiliaron al partido guinda.



’En un solo fin de semana nos convertimos en el partido con mayor número de afiliados; también hemos informado que hay mucha inquietud por los resultados, pero estamos en el último proceso de revisión de todas y cada una de las casillas que se utilizaron en nuestra elección, para que no haya ningún fenómeno raro, que todo sea conforme a lo que digan los ciudadanos y quiénes deben ser los congresistas nacionales.



’¡Es sorprendente que para un proceso interno, haya participado tanta gente!’, festinó.



Incluso culpó a la derecha del desprestigio del proceso ocurrido hace 15 días: "Estamos haciendo un proceso interno, si hay algunos que se pasaron de listos, se están revisando las quejas, las denuncias de estas gentes que se dicen militantes, están dedicados a desprestigiar este proceso; de esas quejas que estamos revisando no tenemos ningún inconveniente y no tenemos nada que ocultar. En aquellos casos de acciones indebidas, va a haber sanciones, no va a llegar ningún solo consejero que haya violentado las buenas prácticas democráticas.



Al asegurar que el Congreso Nacional no cambia de fechas, programado el 17 y 18 de septiembre, el colimense adujo que los congresos estatales, ’los pospusimos por la supervisión que estamos llevando a cabo de todo el proceso interno. Estamos atendiendo todas las quejas y todas las denuncias, todo lo que la militancia nos hizo llegar. Todo se está revisando, incluso ha estado presente la presidenta de la comision de justicia, Bertha Luján y la conclusión es que vamos a tener congresos estatales en tres fines de semana, los siguientes tres fines de semana’.



El 20 y 21 de agosto se celebrarán en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco Querétaro, Yucatán y Quintana Roo.



Después el 26 y 27 de agosto corresponderá a Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Campeche.



’Y nos quedaría un grupo de siete estados para el 3 y 4 de septiembre: Baja California, Chiapas Durango, Guanajuato Guerrero, Jalisco Tamaulipas. En esos estados vamos a repetir asambleas distritales.



’En Baja California vamos a repetir el distrito 4; en Guerrero el 8 y el 9; en Guanajuato el 2, 5, 9 y 12; Durango 2 y 3; en Chiapas, 4, 5, 13; Jalisco 7 y 9 y Tamaulipas 7 y 9’.Roberto Garduño | LA JORNADA