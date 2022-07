No podemos permitir que nuestros hijos y nietos sigan padeciendo malos gobiernos del PRIAN

Chimalhuacán, Méx., a 15 de julio de 2022. El presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Maurilio Hernández González aseguró que no hay municipio en la entidad donde no existan voces de reclamo a quienes hoy gobiernan el Estado de México, y que ha dejado a 12 millones de personas en algún nivel de pobreza, por eso se requiere el mejor perfil con visión de estado, para transformar la entidad mexiquense.



En un encuentro con la militancia de este municipio, el líder morenista estuvo acompañado por los diputados Emiliano Aguirre, Rosario Elizalde, Marisol Mercado, y la delegada del CEN en el Estado de México, Martha Guerrero, para mostrar respaldo en su aspiración como coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación en el Estado de México, al senador Higinio Martínez, ausente en el evento.



El morenista recordó que en toda la entidad hay millones de voces que quieren mejorar sus condiciones de vida, desde Chalco, Valle de Chalco, hasta Toluca, Tultitlán y el sur del estado.



’No hay donde no exista esa voz de reclamo a quienes nos gobiernan, en este siglo 21 donde la revolución de las conciencias empieza a dar sus frutos’.



Recordó que en seis años, Morena ya gobierna las dos terceras partes del país, en 22 gubernaturas, en más de 1509 municipios, de los 2400 que hay, como reflejo del despertar de la población.



Advirtió que que solo de manera unida y organizada, con el respaldo de la militancia, que es la fortaleza del partido podrán hacer frente al nuevo reto que implica terminar con más de 90 años de gobiernos del PRI en la entidad mexiquense para el 2023.



’Con la fuerza del voto tomar la decisión de erradicar 93 años de malos gobiernos que han padecido diversas generaciones en el Estado de México; es nuestra responsabilidad histórica no permitir que las próximas generaciones de nuestros hijos y sus hijos sigan padeciendo los malos gobiernos del PRI y del PAN que lo único que representan es el conservadurismo, el atraso y el retroceso de las principales aspiraciones de la gente’.



Subrayó, el diputado que hoy los mexiquenses enfrentan inseguridad, violencia, y más de ocho millones padecen algún nivel de pobreza ya sea patrimonial o alimentaria y cuatro millones más enfrentan la pobreza extrema en que apenas les alcanza para sobrevivir.



’Las dos terceras partes de los habitantes sufrimos los resultados de los pésimos gobiernos que sólo han servido para garantizar los intereses de quienes les pagan, que son los dueños del capital, de la oligarquía y que buscan a través del PRI, PAN y PRD seguir manteniendo gobiernos que les sirvan a ellos, por eso se resisten tanto a que Morena llegue a Gobernar’, denunció.



Por ello, Maurilio Hernández subrayó que Morena requiere a un líder que influya en el Estado de México, no solo a un candidato a Gobernador, sino un perfil que tenga visión de estado qué sepa qué para transformar la realidad lacerante que viven millones de mexiquenses.



En su intervención, la delegada del CEN de Morena en el Estado de México, Martha Guerrero recordó que en Chimalhuacán la gente se cansó de la impunidad corrupción y de los abusos de la familia Tolentino y dio el triunfo a Morena en el 2021 y lo mismo va a ocurrir en la entidad.



’En los recorridos por el estado, hay la misma indignación, encontramos que la gente está cansada de tanta impunidad, les quitan sus terrenos, en el sur el fertilizante solo se lo dan a quienes simpatizan con el PRI, por eso no podemos permitir el arribo del tricolor en el 2023’.



Y puntualizó que Higinio Martínez es el mejor perfil para ser candidato a quien le interesan las mujeres, los campesinos, que haya obras públicas, drenaje, agua y que garantiza un buen gobierno para la entidad mexiquense.