No permitiremos ningún intento de fraude en el Estado de México’ Delfina Gómez

TOLUCA, Estado de México. – ’Unidos y organizadas vamos a defender el triunfo el 4 de junio, no permitiremos ningún intento de fraude en el Estado de México’, aseguró la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM.



Ante el llamado a la ilegalidad que hizo la candidata del PRIAN, Alejandra del Moral, la maestra Delfina Gómez se pronunció a favor de que se escuche la voz del pueblo en un proceso democrático, plural y abierto de renovación del poder público en el Estado.



’La voluntad de cambio del pueblo del Estado de México no va a ser violentada.



Tenemos la oportunidad histórica de transformar la vida de 18 millones de mexiquenses y la vamos a defender’, aseguró enfática la maestra Delfina Gómez.



La representación del partido MORENA presentó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), una queja en contra de Alejandra del Moral, candidata de la coalición integrada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza Estado de México, por incitar al fraude electoral en los comicios que la entidad celebrará el próximo 4 de junio.



En un video que circula en redes sociales, se escucha a la candidata del PRIAN hacer un llamado a dirigentes, militantes y simpatizantes: ’Tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta’.



En un documento sellado de recibido por la oficialía de partes del organismo electoral, el representante propietario de MORENA ante el Consejo General del IEEM, José Francisco Vázquez Rodríguez solicitó se dictaran medidas cautelares por la clara violación a las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos; así como a las reglas de Campaña Electoral: y por incitar a actos que afectan el voto libre de las personas.