No permitiré que vuelvan a robar la elección, como en 2017: Delfina Gómez

NEZAHUALCÓYOTL. EdoMex.- La maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de la alianza MORENA-PT y PVEM, advirtió que a diferencia de 2017 no permitirá que le vuelvan a robar la elección, por ello desde hoy inicia un recorrido por los 125 municipios mexiquenses para hablar con militantes y simpatizantes.



’Que no se confundan, no se equivoquen, aquí hay mucho equipo y estructura para darles, para enfrentar lo que viene, así es que vamos para adelante, vamos con todo y yo sé que es nuestra gran oportunidad de lograr el cambio’.



Ante unos 20 mil militantes y simpatizantes y entre gritos de ’¡gobernadora, gobernadora…!’, la maestra Delfina Gómez agradeció contar con un gran equipo, unido y tener el apoyo de la gente que conforma al movimiento de la 4T, así como con los aliados sumados a este amor y exigencia por un cambio.



Acompañada por el Coordinador General de precampaña, Horacio Duarte y el Delegado especial para el proceso electoral en el Estado de México, Higinio Martínez, así como dirigentes locales y el líder nacional de MORENA, Mario Delgado, la maestra Delfina Gómez aseguró que son un gran equipo.



Arropada también por dirigentes del PVEM y del PT, recordó las ocasiones que de niña visitó Nezahualcóyotl para ir a casa de su abuelo y resaltó que desde entonces esos recorridos le han permitido conocer de primera mano las necesidades, sentimientos y realidad que tiene la comunidad, y eso es lo que debe tener quien representa a MORENA, por ello en el tiempo que reste a la precampaña visitará todos los municipios del Estado de México para encontrarse con la militancia.



Ante una militancia que como hace seis años se le entregó con aplausos, porras y vítores, que pudo tomarse la foto para el recuerdo y que le recalcó su apoyo en la Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, la maestra Delfina Gómez, precandidata única de la alianza MORENA-PT y PVEM, manifestó su cariño y agradecimiento por el amor de todos a este movimiento de cambio y transformación.



Dijo que esta alianza está construida por el pueblo, y que pronto dará una inolvidable lección de dignidad: ’Porque la dignidad no se debe perder ante quienes no han querido ayudar al Pueblo, por eso estamos preparados y seguros de lo que viene y debemos hacer para cambiar esa realidad’, expresó la maestra Delfina Gómez.



En su turno, el Coordinador General de la precampaña, Horacio Duarte, dijo que ’estamos listos para hacer posible la transformación’.



Al tomar la palabra y levantar las manos de quienes integran la alianza MORENA-PT-PVEM, el Delegado Especial para el proceso electoral en el Estado de México, Higinio Martínez coincidió en que están seguros que la gran mayoría se va a sumar a la gran decisión para apoyar a la maestra Delfina Gómez en este proceso interno, ’porque los bribones de siempre no pueden seguir al mando de la entidad’.



En su oportunidad el Dirigente Nacional de MORENA, Mario Delgado refirió que en 2018 se dio la revolución de conciencias y hoy existe el gobierno que combate la corrupción y la maestra Delfina Gómez representa el cambio, por ello debe haber unidad ante todo.



El dirigente del PVEM, José Couttolenc dijo estar convencido que la verdadera política se hace desde el corazón para acabar con la corrupción y la opción es la maestra Delfina Gómez, porque 8 de cada 10 mexiquenses quieren el cambio, y eso lo saben nuestras militancias.



Norberto Rosales, coordinador estatal del PT, refirió que se ha creado la unidad para lograr la transformación en el Estado de México y manifestó el apoyo total del petismo a la maestra Delfina Gómez Álvarez.