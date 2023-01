No nos van a amedrentar, no les tenemos miedo, sabemos ganar elecciones: Ale del Moral

Quienes conforman el Partido Revolucionario Institucional (PRI) saben organizarse, tomarán su lugar en la batalla y caminarán sin miedo cada rincón del territorio estatal para defenderlo con valentía, sostuvo la precandidata priista a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela.



’No nos van a amedrentar, no les tenemos miedo, sabemos ganar elecciones, los priistas sabemos organizarnos, sabemos tomar nuestro lugar en la batalla y sabemos hacer lo que nos toca, así es que quiero pedirles a todas y todos que salgamos a caminar con mucho orgullo pero, sobre todo, con gran valentía’ expresó.



En encuentros con militantes priistas de Temascalapa y Nopaltepec, la precandidata los invitó a recorrer cada colonia, barrio, ranchería y comunidad sin cansancio, porque hay mucho que hacer.



’El Estado de México nos necesita, tenemos que defenderlo y cuidarlo, y hoy quiero pedirles a todas y todos ustedes priistas que me ayuden’, expresó Del Moral Vela.



Resaltó: ’nosotros somos quienes representamos el amor en contra del odio, nosotros somos quienes representamos la unidad versus la división, nosotros somos quienes vamos a hacer una campaña de propuestas, no de descalificaciones. Somos el proyecto del territorio, no del escritorio’.



La precandidata aseguró que la calle no miente y la gente sabe quién tiene la capacidad, quién tiene la experiencia y quién tiene el amor suficiente para gobernar el Estado de México.



’Lo que nosotros queremos representar, compañeras y compañeros de partido, no es un cambio de ideología política, nosotros queremos que a la gente le vaya bien. Este proyecto representa a los ciudadanos’, enfatizó.



Del Moral Vela señaló que hoy, más allá de colores partidistas, están los ciudadanos mexiquenses y es donde tenemos que trabajar todas y todos.