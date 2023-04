No más feminicidios en Edomex’: Delfina Gómez propone reunión inmediata con familias de las víctimas

JILOTZINGO, Estado de México.- La maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM fue enérgica al señalar que una de las primeras acciones de su gobierno será reunirse con las familias de mujeres desaparecidas y violentadas: ’¡No más feminicidios!’, exclamó.



’Ya no más feminicidios, no más desapariciones en el Estado de México.



Una de las primeras acciones que realizaremos en materia de seguridad para las mexiquenses será reunirnos con las familias de las mujeres desaparecidas o violentadas, además de crear la ‘Policía de Género’’, explicó la maestra Delfina Gómez.



’Nos enfrentamos a una dolorosa realidad: el Estado de México es la entidad con el mayor número de feminicidios en el país, con casi 8 mujeres asesinadas violentamente cada semana.



Vamos a dedicar todos los recursos humanos, políticos y financieros posibles para combatir el feminicidio’, afirmó la maestra Delfina Gómez en su visita a Jilotzingo.



La maestra Delfina Gómez explicó que la seguridad, educación y el fortalecimiento de los valores humanos son pilares fundamentales para que ’cueste lo que me cueste, erradiquemos esta problemática social’.



Ante más de 2 mil personas reunidas en Jilotzingo como parte de su gira de campaña por los 125 municipios mexiquenses, la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), aseveró que, para atender esta problemática, habrá coordinación en los tres niveles de gobierno.



’¡Que se escuche fuerte y que se escuche lejos: No podemos seguir siendo la capital del feminicidio, por eso tenemos un firme objetivo: lograr cero impunidad en feminicidios, transfeminicidios, delitos sexuales graves y violaciones de los derechos humanos’, finalizó el Delfina Gómez.