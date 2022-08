Pese a la intención del padre de celebrar a su hijo, algunos usuarios lo señalaron con el dedo por celebrarle un cumpleaños así. ’No lo compre si no puede pagarlo’, le dijeron con respecto al tamaño del pastel, además de criticar que lo llevó a un lugar de comida rápida.



Siempre nos han dicho que debemos gastar en la medida de lo que podemos, lo que para muchos puede significar mantener las cosas más humildes cuando los tiempos no nos acompañan. Sin embargo, por más pequeño que sea, eso no significa que sea menos importante.



Para un padre, esa fue la idea cuando decidió celebrar el cumpleaños de su hijo: mantener una celebración simple con una salida a comer en un local de comida rápido y luego soplar las velas con un sencillo pastel. Un hecho que recibió aplausos, pero también críticas.



el padre fue criticado por no hacer que la celebración fuera elegante, para consternación de los internautas.



’Hace unos días, alguien vio a un padre y un hijo en un restaurante de comida rápida. Se puso un pequeño pastel de fresas sobre la mesa y se colocaron velas cuidadosamente sobre él. El hijo había juntado las manos, cerrado los ojos y pedido un deseo con las velas. El padre estaba sentado frente a él, tomando fotos de su hijo con un teléfono’, escribió el usuario que lo compartió.



Fue una dulce vista ver al dúo de padre e hijo, pero la gente de Internet tenía otras opiniones en mente.’Fue una escena muy conmovedora, pero algunas personas hicieron comentarios y señalaron con el dedo, pensando que estaba muy mal celebrar un cumpleaños como este, llevando a tu hijo a comer comida rápida en su cumpleaños’, comentó un internauta.



’El pastel es demasiado pequeño, no lo compre si no puede pagarlo. ¿En qué estás pensando, queriendo que él herede el mismo estilo de vida que tú?’. ’ Si es tan difícil, no deberías haberlo tenido ’, básicamente diciendo que el padre no debería tener hijos si no tenía dinero.



’Este padre vestido con sencillez está haciendo todo lo posible para darle a su hijo los mejores regalos dentro de sus posibilidades, entonces, ¿por qué criticarlo?’.



Dejando de lado las críticas de la gente, está claro que el hijo aprecia el esfuerzo y la presencia de su padre en su vida, que es lo único que debería importar.