No les afectó llamado a boicot. Empresa de Claudio X. tuvo ventas récord en 2022

Si bien en 2019 a través de redes sociales pidieron boicotear a la empresa Kimberly Clark de México luego de que esta última descartara realizar inversiones en México a corto plazo debido a su pleito público con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, la compañía lejos de verse afectada, para el 2022 presentó ventas récord.



La compañía Kimberly Clark de México, dueña de marcas como Huggies, Kleenex y Pétalo y que encabezan Claudio X. Gonzáles Laporte y su hijo, logró durante 2022 ventas récord por 51 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 9% respecto a 2021.



De acuerdo con su reporte financiero, la utilidad neta de la empresa presidida por Claudio X. González Laporte alcanzó el año pasado 4,936 millones de pesos, un avance de 10% año contra año.



El flujo operativo (Ebitda) de la empresa en este periodo fue de 10,903 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 6% contra 2021.



Kimberly Clark indicó que siguen enfrentando un entorno global de inflación sin precedente en commodities y materias primas que ha impactado costos.



’Todas las materias primas compararon negativamente contra el año anterior con excepción de las resinas y los materiales superabsorbentes. La energía también comparó negativamente. La paridad peso dólar fue menor, promediando 6% por debajo del año anterior’, detalló al compañía.



Los resultados se muestran pese a que desde hace tres décadas Kimberly-Clark de México que ha sido presidido por el empresario Claudio X. González Laporte ha mantenido rencillas con López Obrador, al grado de que en 2019 descartara realizar inversiones en México en el corto plazo, situación que fue criticada y que en redes sociales hicieron un llamado para dejar de consumir los productos.





’Es de risa, pero al mismo tiempo es algo muy serio, porque el señor Claudio X. González está empeñado en hacer la guerra sucia en contra de nosotros. Y fue a ver a Peña Nieto a Los Pinos, y le pidió que se aplicara Peña Nieto a fondo en contra de nosotros, en contra mía… con lo mismo del 2006, que era yo un peligro para México. Este personaje, Claudio X. González, fue el que actuó, entre otros, junto con Fox [Vicente Fox Quesada] para cometer el fraude electoral, y miren en qué situación está el país’, planteó López Obrador en un video publicado en su cuenta de Facebook.



’Pero lo que es chistoso’, añadió el entonces precandidato de Morena, ’es la contestación de Peña –esto me lo transmitió un amigo de Peña–. Palabras más palabras menos, Peña le dijo a su amigo: ‘Mira éstos, me acusan de ratero’ –porque el hijo de Claudio X. González tiene una asociación, son de esas cosas kafkianas, tiene una asociación la familia para combatir la corrupción–. Y, dice Peña, ‘vinieron a pedirme que yo evitara que Andrés Manuel ganara la Presidencia. Me acusan de ratero y de corrupto en su asociación, pero ahora quieren que yo me robe la elección Presidencial. No cabe duda que son siniestros’’.



López Obrador recordó que Claudio X. González Laporte Participó en el fraude electoral del 2006 y, en diciembre del 2012, incitó al gobierno que aumentara la gasolina de 10 a 20 pesos por litro.





Claudio X. González es perverso e influyente. Participó en el fraude electoral del 2006 y, en diciembre del 2012, recomendó al gobierno que aumentara la gasolina de 10 a 20 pesos por litro, y le hicieron caso. Ahora le está pidiendo a EPN que nos robe la Presidencia. Es temible. pic.twitter.com/dTiakyB8L4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 4, 2018

Ahora su hijo Claudio X. González Guajardo encabeza a los partidos políticos de oposición para desestabilizar el actual gobierno y buscar llevarse las elecciones presidenciales del 2024.