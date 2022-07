No hay rebelión morenista en Edomex: Maurilio Hernández

Tultitlán, Méx., a 14 de julio de 2022. El presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Maurilio Hernández González rechazó que haya una rebelión morenista, tras el desplegado público de apoyo al senador Higinio Martínez Miranda, por parte de presidentes y presidentas municipales, diputados locales y federales en funciones y ex legisladores, y alcaldes, para que encabece el proyecto de transformación en el Estado de México.



’No hay rebelión, como aseguran algunas voces, es una interpretación equivocada en el mejor de los casos, o es una intención de los integrantes de los equipos de los aspirantes también’, aseveró.



El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura local expuso que el desplegado manifiesta el respaldo al senador texcocano por parte de representantes populares en funciones y salientes del anterior trienio, con 51 alcaldes y ex alcaldes, y 58 diputados federales y locales, y ex legisladores.



’Dentro de la militancia y la población en general, coincidimos en que el mejor perfil para poder gobernar al Estado de México por parte de Morena, pues es el del Senador Higinio Martínez Miranda. Y tenemos el derecho pleno de dejar de manifiesto, públicamente, ese apoyo como militantes que somos’, sostuvo.



Sin embargo, consideró que la dirección del partido es la que al final tomará la decisión de acuerdo a la convocatoria de quien tendrá la responsabilidad de coordinar a los Comités de la Cuarta Transformación en el Estado de México, de acuerdo a los resultados de las encuestas.



Y recordó que el senador ha señalado públicamente que acepta las reglas de la convocatoria, pero ello no inhibe que sus simpatizantes, y quienes coinciden con la visión que tiene para la entidad, se manifiesten a su favor, pues es un derecho constitucional el poder expresar sus preferencias, pero también respetarán las determinaciones del partido.



’Si él (Higinio Martínez) es favorecido que tenga la certeza él, que todo el aparato del partido gobernante de Morena en el Estado de México; la mayor parte, alcaldes, legisladores locales y federales del estado, se van a volcar a impulsar el proyecto de Morena.



’Si es con él, nosotros estaremos muy gratificados y si no es con él, nosotros también estaremos comprometiendo todo ese esfuerzo y ese capital político que representamos para quien vaya a encabezarlo’, subrayó el líder morenista.



Maurilio Hernández refirió que acudió a la reunión con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, como representante del senador Higinio Martínez, para confirmar su registro e interés de continuar en el proceso de selección del coordinador de comités de la 4T en la entidad.