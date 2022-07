No habrá impunidad para responsables del fraude en Segalmex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se castigará a los responsables del fraude que se detectó en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).



Interrogado sobre el fraude en esta instancia gubernamental -tema al que ha dado puntual seguimiento La Jornada- que podría alcanzar los 10 mil millones de pesos, el mandatario señaló que hay denuncias desde hace más de un año y ya se investigan los señalamientos.



’Ya hay procesos abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR) y le voy a pedir al secretario de la Función Pública (Roberto Salcedo Aquino) que venga y explique sobre este fraude y la forma en la que se está actuando’.



El jefe del Ejecutivo agregó: ’se está investigando a fondo y se va a castigar a responsables’.



Señaló que hasta ahora se ha descubierto que un administrador puso dinero de Diconsa -destinado a la compra de leche, frijol, arroz, maíz y trigo para conducirlos a la población más vulnerable- en una financiera que ofrecía supuestamente más intereses.



’Que el dinero del presupuesto vaya a una financiera ya es un delito, eso no se puede hacer ni con el pretexto de que van a obtener más rendimientos’.



El mandatario dijo que también se ha investigado a esa financiera, ’y resulta que viene de tiempo atrás haciendo lo mismo, protegida, sin sustento económico, o sea como lo de las cajas de ahorro’.



López Obrador destacó que se ha logrado recuperar el dinero.



Cómo públicó La Jornada el pasado 18 de julio, investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revelan que desde la Dirección de Administración y Finanzas de Segalmex, a cargo de René Gavira Segreste, operó una red de corrupción que abarcó a los tres organismos encargados de garantizar la producción y abasto de productos alimenticios de primera necesidad para la población más vulnerable y que además se ocupan de fijar precios de garantía para pequeños productores agrícolas y agropecuarios del país.



Las auditorías de la ASF, los reportes y el seguimiento financiero a compañías y supuestos empresarios, muestran que Gavira Segreste, en coordinación con Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Segalmex, firmaron la asignación de contratos por montos millonarios a empresas fachada, al igual que a compañías que no tenían capacidad o los giros comerciales que requerían las empresas Diconsa y Liconsa.



En los dos primeros años de operación de Segalmex, una institución creada en enero de 2019, la ASF detectó irregularidades financiero-administrativas que sumaron 12 mil 806 millones 651 mil pesos, equivalentes a 16.9 por ciento del total de los recursos ejercidos en 2019 y 2020, que ascendieron a más de 75.6 mil millones de pesos.



Datos en poder de la FGR abarcan también pagos realizados por Segalmex, Diconsa y Liconsa ’por adelantado’ por decenas de millones de pesos a transportistas, supuestos productores o centros de almacenamiento que no pudieron acreditar la prestación de los servicios ni la entrega de productos o bienes en las tres instituciones. Hubo casos en que los registros se escribieron a mano en documentos que no correspondían a esquemas de contabilidad ni a los programas digitales respectivos.Emir Olivares y Néstor Jiménez | LA JORNADA